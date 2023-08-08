Составлен чек-лист вещей, необходимых путешественнику

Есть вещи, без которых никак не обойтись в любом путешествии. Чтобы оно прошло комфортно, необходимо хорошо к нему подготовиться. Эксперты составили список вещей, которые пригодятся в любой поездке.

Для путешествия по России туристам понадобятся паспорт РФ, свидетельство о рождении детей, распечатки билетов и брони отеля, водительское удостоверение, полис обязательного медстрахования и ксерокопия паспорта. Если предстоит путешествовать за рубежом, то следует взять с собой загранпаспорт, медицинскую страховку, согласие на выезд ребенка, туристическую сим-карту, водительское удостоверение международного образца.

Эксперт советует взять в поездку банковские карточки и наличные. В любой поездке пригодятся мобильный телефон и ноутбук, зарядные устройства к ним, а также внешний аккумулятор и переходники. Эксперты также внесли в список базовый гардероб, состоящий из футболок, рубашек, ветровок, шорт и штанов. Также могут быть кстати запасные носки и нижнее белье.

Не забудьте о плавках, купальниках, кепке, сланцах и полотенце. В дорожную сумку или чемодан положите зубную щетку и пасту, расческу, солнцезащитный и увлажняющий крем, бритву и крем для бритья, дезодорант, шампунь, косметику, парфюм и средства от насекомых.

Эксперты рекомендуют взять в путешествие аптечку. Также в поездках не обойтись без таких мелочей, как надувная подушка, маска для сна и беруши, очки, запасные линзы, зонт или дождевик. В дорогу стоит взять перекус, бутылку воды, ручку и карманное зеркало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»