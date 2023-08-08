Составлен чек-лист вещей, необходимых путешественнику

Сегодня, 09:34

Image 16+
Составлен чек-лист вещей, необходимых путешественнику
Фото из открытых источников

Есть вещи, без которых никак не обойтись в любом путешествии. Чтобы оно прошло комфортно, необходимо хорошо к нему подготовиться. Эксперты составили список вещей, которые пригодятся в любой поездке.

Для путешествия по России туристам понадобятся паспорт РФ, свидетельство о рождении детей, распечатки билетов и брони отеля, водительское удостоверение, полис обязательного медстрахования и ксерокопия паспорта. Если предстоит путешествовать за рубежом, то следует взять с собой загранпаспорт, медицинскую страховку, согласие на выезд ребенка, туристическую сим-карту, водительское удостоверение международного образца.

Эксперт советует взять в поездку банковские карточки и наличные. В любой поездке пригодятся мобильный телефон и ноутбук, зарядные устройства к ним, а также внешний аккумулятор и переходники. Эксперты также внесли в список базовый гардероб, состоящий из футболок, рубашек, ветровок, шорт и штанов. Также могут быть кстати запасные носки и нижнее белье.

Не забудьте о плавках, купальниках, кепке, сланцах и полотенце. В дорожную сумку или чемодан положите зубную щетку и пасту, расческу, солнцезащитный и увлажняющий крем, бритву и крем для бритья, дезодорант, шампунь, косметику, парфюм и средства от насекомых.

Эксперты рекомендуют взять в путешествие аптечку. Также в поездках не обойтись без таких мелочей, как надувная подушка, маска для сна и беруши, очки, запасные линзы, зонт или дождевик. В дорогу стоит взять перекус, бутылку воды, ручку и карманное зеркало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Составлен чек-лист вещей, необходимых путешественнику

Сегодня, 09:34

ЦГ: Лондон намекнул, а Никулин вынес вердикт, что «COVID- только начало»

8-08-2023, 21:59

«Ватикан ошибался больше тысячи лет». Главная тайна Марии Магдалины

4-08-2023, 10:39

Производство оливкового масла резко снизится из-за аномальной жары

2-08-2023, 20:54

Раскрыты подробности поджога военкомата в Подольске пенсионером и его сыном-инвалидом

1-08-2023, 19:29

Власти Антальи сообщили о новом рекорде прибывших туристов

30-07-2023, 21:09

Пятнадцать кинематографических шедевров советской эпохи

16-07-2023, 23:24

Кинолог Владимир Голубев рассказал, как обучить собаку почти сотне различных команд

16-07-2023, 09:34

Адвокат Антон Газалов назвал отсутствие графика работы подвохом в трудовом договоре

15-07-2023, 10:34

Стало известно, кто будет исполнять роль Серкана Болата в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

11-07-2023, 21:54

Каждый второй житель Петербурга не планирует отпуск этим летом

6-07-2023, 13:59

«Лента.ру» составила список лучших фильмов первой половины 2023

29-06-2023, 10:54

17 июня 2023 — Митрофан Навозник: Что можно и чего нельзя делать, информируют СМИ РФ

16-06-2023, 14:59

Туристы РФ ищут отели с сетками от акул

10-06-2023, 19:39

«Reddit»: девушка ждала доставку из секс-шопа и узнала, что одна из посылок попала к соседям

7-06-2023, 09:44

Ветеринария Башкирии объявила о угрозе вспышки птичьего гриппа

11-05-2023, 15:39

Пластический хирург Велиханов: чем ближе вычисления к 1,62, тем больше лицо подходит под золотое сечение

1-02-2023, 14:09

Психиатр Федорович связал увлечение людей гороскопами с неуверенностью в себе

20-08-2022, 14:54

Завод IKEA в Тихвине Ленинградской области возобновит работу с первого сентября

10-08-2022, 20:29

Психотерапевт Толоконин рассказал, как распознать ложь

30-07-2022, 13:19

Возможно, Вам будет интересно

Эксперт Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом

Эксперт Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом

14-08-2023, 11:34

0

Военный эксперт, политический консультант Госдепа и Минобороны США Эдвард Люттвак во время эфира на телеканале РБК...

Подробнее
СМИ: Германия пока не нашла способов конфискации российских «Русланов»

СМИ: Германия пока не нашла способов конфискации российских «Русланов»

Вчера, 09:19

0

Украинское издание «Економічна правда» сообщило о том, что сейчас в странах Запада находится четыре самолета «Руслан»,...

Подробнее
В Киеве задержали двух женщин за посты в социальных сетях

В Киеве задержали двух женщин за посты в социальных сетях

14-08-2023, 15:44

0

В Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны две местных жительницы за публикации фейков в...

Подробнее
«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи

«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи

14-08-2023, 23:34

0

В сети завирусилось видео, на котором мэр затопленного Уссурийска Евгений Корж заявил о якобы отсутствии помощи из...

Подробнее
Житель Курганской области, участвующий в СВО, рассказал о стрессе на фронте

Житель Курганской области, участвующий в СВО, рассказал о стрессе на фронте

14-08-2023, 07:44

0

О службе в зоне проведения «военной спецоперации» рассказал житель Курганской области. Мужчина поделился с...

Подробнее
РИАН: В Польше назвали главного врага, и это не Россия

РИАН: В Польше назвали главного врага, и это не Россия

14-08-2023, 09:34

0

В Варшаве заподозрили союзников в стремлении сменить власть в Польше. Там считают, что политика страны мешает планам...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров