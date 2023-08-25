США раскрыли планы по закупке у Израиля ПВО «Железный купол»

Сегодня, 19:34

Image 16+
США раскрыли планы по закупке у Израиля ПВО «Железный купол»
Фото из открытых источников

США намерены закупить у Израиля системы ПВО «железный купол». Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

В официальном заявлении Корпуса морской пехоты (КМП) США говорится о планах с целью защиты от крылатых ракет закупить у Израиля противоракетные системы «Железный купол». Для этого КМП намерен подписать контракт с американской Raytheon — партнером израильской Rafael. В списке закупок значатся 44 пусковые установки «Железного купола», каждая из которых на 20 ракет-перехватчиков, и 1840 ракет Tamir. В то же время у систем, предназначенных для морпехов, на этот раз будут американские радары.

Уже прошли два испытания ракет-перехватчиков Tamir. Корпус морской пехоты впечатлила их способность перехватывать крылатые ракеты и другие цели.

На данный момент не известны ни стоимость сделки, ни сроки поставки. Однако известно, что только ремонт установок может стоить 200 миллионов долларов.

Ранее Армия США уже закупала в 2019 году две батареи системы ПРО «Железный купол». Однако несовместимость израильской системы ПВО с американской помешала поставить приобретение на вооружение страны. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Летчик Попов: самолет Евгения Пригожина могли специально повредить во время ремонта

Сегодня, 20:09

США раскрыли планы по закупке у Израиля ПВО «Железный купол»

Сегодня, 19:34

Евгений Пригожин оборудовал самолёт парашютами и уничтожил списки пассажиров

25-08-2023, 23:14

Привет из ада будет: волгоградские эксперты рассуждают о гибели Евгения Пригожина

24-08-2023, 18:19

Самолет, потерпевший крушение под Тверью, принадлежит Пригожину

23-08-2023, 21:14

Эксперт рассказала, как правильно стирать постельное белье

23-08-2023, 08:29

Составлен чек-лист вещей, необходимых путешественнику

16-08-2023, 09:34

ЦГ: Лондон намекнул, а Никулин вынес вердикт, что «COVID- только начало»

8-08-2023, 21:59

«Ватикан ошибался больше тысячи лет». Главная тайна Марии Магдалины

4-08-2023, 10:39

Производство оливкового масла резко снизится из-за аномальной жары

2-08-2023, 20:54

Раскрыты подробности поджога военкомата в Подольске пенсионером и его сыном-инвалидом

1-08-2023, 19:29

Власти Антальи сообщили о новом рекорде прибывших туристов

30-07-2023, 21:09

Пятнадцать кинематографических шедевров советской эпохи

16-07-2023, 23:24

Кинолог Владимир Голубев рассказал, как обучить собаку почти сотне различных команд

16-07-2023, 09:34

Адвокат Антон Газалов назвал отсутствие графика работы подвохом в трудовом договоре

15-07-2023, 10:34

Стало известно, кто будет исполнять роль Серкана Болата в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

11-07-2023, 21:54

Каждый второй житель Петербурга не планирует отпуск этим летом

6-07-2023, 13:59

«Лента.ру» составила список лучших фильмов первой половины 2023

29-06-2023, 10:54

17 июня 2023 — Митрофан Навозник: Что можно и чего нельзя делать, информируют СМИ РФ

16-06-2023, 14:59

Туристы РФ ищут отели с сетками от акул

10-06-2023, 19:39

Возможно, Вам будет интересно

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

25-08-2023, 15:59

0

В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...

Подробнее
«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

Вчера, 07:54

0

Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...

Подробнее
На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

Вчера, 11:09

0

В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК...

Подробнее
Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

Сегодня, 09:14

0

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...

Подробнее
Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

25-08-2023, 16:09

0

ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....

Подробнее
Врач Уманов предупредил, что под воздействием алкоголя из организма вымывается магний

Врач Уманов предупредил, что под воздействием алкоголя из организма вымывается магний

25-08-2023, 16:04

0

Большинство тяжких бытовых преступлений совершается гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Да и сами любители...

Подробнее

Новости партнеров