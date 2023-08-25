США раскрыли планы по закупке у Израиля ПВО «Железный купол»

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США намерены закупить у Израиля системы ПВО «железный купол». Об этом сообщает издание «Военное обозрение».
В официальном заявлении Корпуса морской пехоты (КМП) США говорится о планах с целью защиты от крылатых ракет закупить у Израиля противоракетные системы «Железный купол». Для этого КМП намерен подписать контракт с американской Raytheon — партнером израильской Rafael. В списке закупок значатся 44 пусковые установки «Железного купола», каждая из которых на 20 ракет-перехватчиков, и 1840 ракет Tamir. В то же время у систем, предназначенных для морпехов, на этот раз будут американские радары.
Уже прошли два испытания ракет-перехватчиков Tamir. Корпус морской пехоты впечатлила их способность перехватывать крылатые ракеты и другие цели.
На данный момент не известны ни стоимость сделки, ни сроки поставки. Однако известно, что только ремонт установок может стоить 200 миллионов долларов.
Ранее Армия США уже закупала в 2019 году две батареи системы ПРО «Железный купол». Однако несовместимость израильской системы ПВО с американской помешала поставить приобретение на вооружение страны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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