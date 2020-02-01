В РПЦ прокомментировали прогноз Цукерберга на ближайшее десятилетие

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг рассказал, как могут измениться технологии в ближайшее десятилетие и его прогноз прокомментировали в Российской православной церкви (РПЦ).

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что любые технологии могут быть как полезными, так и вредными для человечества. Все зависит от того, какой нравственный выбор сделают люди, их использующие.

«Все зависит от пользователя, его нравственного выбора, способности соотносить свои действия с представлением о высоком богоданном достоинстве человека, своим собственным и достоинством окружающих», — объяснил Кипшидзе.

По его словам, единственной технологией с «богоборческим характером» можно считать те исследования, которые направлены на то, чтобы создать новый человеческий вид, «некий синтез физиологии и кибертехнологий, желательно бессмертный», пишет Лента.Ру.

«В истории человечества уже были попытки создания сверхлюдей, правда, не на биотехнологической, а на националистической и социальной платформе. Эти попытки не принесли человечеству ничего хорошего», - подчеркнул Капшидзе.

Напомним, Марк Цукерберг заявил, что в ближайшее десятилетие власть перейдет в руки молодому поколению. Также, по его мнению, появится новая социальная платформа, которая объединит больше людей, чем любая соцсеть до этого. Он считает, что изменения ждут и в управлении цифровыми сообществами.

Смартфон, по мнению Цукерберга, станет главным устройством, но появится новый массовый гаджет. Это могут быть очки дополненной реальности.