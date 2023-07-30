Раскрыты подробности поджога военкомата в Подольске пенсионером и его сыном-инвалидом

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Стали известны подробности поджога военкомата в Подольске. Об этом сообщает издание «МК».
31 июля в подмосковном Подольске неизвестные предприняли попытку поджечь военкомат. Когда их задержали, выяснилось, что сами горе-поджигатели стали жертвами мошенников, косвенно толкнувших их на преступление. Как выяснили журналисты, 76-летний мужчина и его 50-летний сын, инвалид с детства, работают дворниками. Два года назад умерла мать инвалида. Летом семья из Москвы перебирается в свой дачный домик с печным отоплением в поселке Шарапова Охота.
В апреле отец семейства стал жертвой «банковских» мошенников: те позвонили ему «предупредить» о том, что кто-то пытается взять кредит на его имя. В качестве отмены этой операции пожилому человеку предложили взять кредит самому, а потом этот займ в 2,5 млн рублей перевести на указанный преступниками счет. Ничего не подозревающий старик поступил так, как хотели мошенники.
В течение какого-то времени он не вспоминал о произошедшем, пока его пенсионную карточку не заблокировал банк по причине отсутствия ежемесячного платежа. После этого семья пыталась выжить в столице на пенсию инвалида, занимали у соседей деньги и сталкивались с различными трудностями.
Поэтому, когда в минувший понедельник старику поступил звонок с сообщением о том, что сотрудники военкомата в Подольске «воруют деньги», он, не задумываясь, подготовил по указанию звонившего незнакомца четыре бутылки с зажигательной смесью. Затем они с сыном, прихватив коктейли Молотова, отправились к зданию военкомата. Сжечь здание у них не получилось — дежурившие там полицейские быстро отреагировали на ЧП, потушили огонь и задержали мужчин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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