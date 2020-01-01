Священнослужитель рассказал, с кого крещенская вода не смоет все грехи

Иерей Александр Лихошерст рассказал о традициях празднования православными Крещения.

Он объяснил, что праздник Крещения введен в день, когда Христос показал себя людям. Поэтому его также называют еще Богоявлением.

«Вследствие этого мы вспоминаем также и крещение его, поэтому в этот день освящается крещенская вода», - уточнил Иерей Александр Лихошерст.

Крещение воды в русской традиции происходит дважды. Вода освящается в Сочельник, 18 января, и уже непосредственно на сам праздник Крещение. Эта вода, по словам священнослужителя, совершенно одинаковая.

«В словах чина есть такие слова: «Днесь вод освящается естество». То есть освящаются все воды. Но по сути, по вере вашей да будет вам, то есть некоторые люди в период гонений, когда церкви были закрыты, набирали себе из-под крана воду и получали от нее исцеление», - объяснил Иерей Александр Лихошерст.

Он также рассказал, что в прорубь окунаться в этот день совершенно не обязательно и это добровольное желание человека. Важно понимать, что это нагрузка на здоровье, поэтому тем, у кого есть хоть какие-то противопоказания, это не следует делать.

Важно соблюдать немало правил, окунаясь в прорубь. Нельзя применять нецензурную брань, как это делают нередко те, кто заходит в холодную воду. Не стоит распивать спиртные напитки. По словам священнослужителя, те, кто выпивает и ругается матом, празднуют уже не Крещение, а какие-то языческие ритуалы.

«Если человек купается, он должен купаться с благоговением, а не потому что «я морж и хочу сделать подвиг никому, в принципе, особо не нужный», — подчеркнул Иерей Александр Лихошерст.