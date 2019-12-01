31 декабря канал Россия-1 покажет отреставрированную версию фильма «Ирония Судьбы, или С легким паром!»

Телеканал «Россия-1» подготовил россиянам большой новогодний сюрприз. За несколько часов до того, как пробьют кремлевские куранты, на голубые экраны выйдет легендарная картина режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в отреставрированном варианте.

История о приключениях Жени в новогоднюю ночь будет транслироваться в Full HD качестве, сообщает РБК, ссылаясь на информацию пресс-службы канала. Там отметили, что картина, на которой выросло несколько поколений россиян, в новогоднюю ночь заиграет «более яркими цветами и четкими деталями».

Напомним, первый раз фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на экраны страны 1 января 1976 года. Женю Лукашина сыграл Андрей Мягков, а Надю - Барбара Брыльска.

Отреставрированная версия выйдет в эфир канала «Россия-1» в 19.30 по мск 31 декабря 2019 года.