Добавки тестостерона для потенции повышают риск тромбообразования в два раза

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Ученые выяснили, что добавки на основе тестостерона повышают риск тромобообразования.
Исследование провели сотрудники Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты в Миннеаполисе. В ходе исследования было установлено, что добавки на основе тестостерона, которые пьют мужчины, чтобы повысить потенцию, повышают риск тромбообразования в два раза.
К таким выводам исследователи пришли, проанализировав, как менялось состояние крови группы добровольцев, принимавших добавки с тестостероном. У них за шесть месяцев исследования повышался риск образования кровяных сгустков в глубоких венах.
При этом, как отмечают ученые, повышенный риск возникал независимо от того, был у мужчин пониженный уровень тестостерона, или нет.
Также исследователи подчеркнули, что в группу риска в первую очередь попадают мужчины среднего возраста, тогда как для мужчин старшего возраста такие добавки менее опасны.
Исходя из результатов исследования, ученые рекомендуют мужчинам не спешить принимать добавки на основе тестостерона, чтобы повысить потенцию. Они отмечают, что в данном случае следует взвесить все риски. Также ученые напоминают, что потенцию зачастую можно повысить, изменив образ жизни.
Следует перейти на правильное питание, отказаться от вредных привычек, привести в норму вес и следить в целом за физическим и психологическим здоровьем. Ученые отмечают, что многие проблемы с либидо помогают решить натуральные средства. Важно лишь подойти к решению данной проблемы комплексно, соблюдая все рекомендации врачей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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