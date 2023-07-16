Власти Антальи сообщили о новом рекорде прибывших туристов

Приехавшие в Анталью туристы побили рекорд 2019 года. Об этом сообщает издание «Прайм».

По словам губернатора Антальи Эрсина Языджы, с января в провинцию прибыло столько туристов, что был достигнут новый с 2019 года рекорд посещаемости — тогда курорт посетили 8 миллионов 4 тысячи 11 человек.

«Побит рекорд 2019 года: с начала года по 29 июля включительно в Анталью прибыли 8 миллионов 11 тысяч 828 туристов», — написал Языджы в своем Twitter.

Накануне в этой турецкой провинции был установлен еще один рекорд: 100 040 туристов прибыли сюда на самолетах, причем большая часть приземлялась в аэропорту Антальи. В то время, как в аэропорт Аланьи Газипаша прилетели 1 030 отдыхающих.

Новые рекорды в этом уголке Турции не удивительны, ведь немало туристов предпочитают Анталью другим курортам. Прежде всего здесь путешественникам импонируют огромное число достопримечательностей, хорошие пляжи. Не менее важно удобное расположение аэропорта. Правда, некоторых туристов отпугивает дороговизна и некоторые сложности с отелями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»