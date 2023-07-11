Кинолог Владимир Голубев рассказал, как обучить собаку почти сотне различных команд

Президент кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о дрессировке собак.

Он отметил, что собаки не воспринимают абстрактные значения слов, но в звуках, которые говорит хозяин, распознают команды, пишет РИА «Новости». Собака, отметил Голубев, может выучить сотни таких «слов» и их запас в течение жизни пополняется.

«Собаки воспринимают нашу речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов. Их «словарный запас» пополняется в течение жизни. В среднем собака может запомнить около сотни слов. Есть, конечно, и те питомцы, которые отличаются особой сообразительностью и могут запомнить большее количество», — отметил Голубев.

И даже кличку собака воспринимает как команду. При этом, смена интонации тоже влияет на то, как будет реагировать на нее собака. Более того, собаки, особенно те, которые долгое время живут рядом с хозяином, могут считывать малейшие сигналы человеческого тела: позы, жесты, интонации. А некоторые собаки даже реагируют на мимику человека.

С собаками эксперт рекомендует быть максимально ласковыми и терпеливыми. Так, отметил он, можно рассчитывать на то, что собака будет стремиться к тому, чтобы хозяин оставался довольным ее действиями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»