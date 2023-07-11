Кинолог Владимир Голубев рассказал, как обучить собаку почти сотне различных команд

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль
В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль. Ранее у граждан РФ на таможне...Подробнее
Президент кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о дрессировке собак.
Он отметил, что собаки не воспринимают абстрактные значения слов, но в звуках, которые говорит хозяин, распознают команды, пишет РИА «Новости». Собака, отметил Голубев, может выучить сотни таких «слов» и их запас в течение жизни пополняется.
«Собаки воспринимают нашу речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов. Их «словарный запас» пополняется в течение жизни. В среднем собака может запомнить около сотни слов. Есть, конечно, и те питомцы, которые отличаются особой сообразительностью и могут запомнить большее количество», — отметил Голубев.
И даже кличку собака воспринимает как команду. При этом, смена интонации тоже влияет на то, как будет реагировать на нее собака. Более того, собаки, особенно те, которые долгое время живут рядом с хозяином, могут считывать малейшие сигналы человеческого тела: позы, жесты, интонации. А некоторые собаки даже реагируют на мимику человека.
С собаками эксперт рекомендует быть максимально ласковыми и терпеливыми. Так, отметил он, можно рассчитывать на то, что собака будет стремиться к тому, чтобы хозяин оставался довольным ее действиями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль. Ранее у граждан РФ на таможне...Подробнее
Цены на электричество постепенно снижаются, и почему это происходит, объяснили эксперты на страницах издания...Подробнее
Доктор юридических наук Юрий Жданов рассказал о том, что происходит в отношениях между США и КНР. По его словам,...Подробнее
ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный через несколько дней после того, как этот островок суши в Черном море посетил...Подробнее
Волна непонимания и возмущения по поводу отстранения генерал-майора Ивана Попова от командования 58-армией Южного...Подробнее
По неподтвержденной информации, которую обнародовал телеграм-канал «Военный Осведомитель», от должности командира 106-й...Подробнее