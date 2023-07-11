Адвокат Антон Газалов назвал отсутствие графика работы подвохом в трудовом договоре

Сегодня, 10:34

Image 16+
Адвокат Антон Газалов назвал отсутствие графика работы подвохом в трудовом договоре
Фото из открытых источников

В момент подписания трудового договора с простыми гражданами недобросовестные работодатели, с высокой степенью вероятности, могут включать в него пункты, которые впоследствии используют против сотрудников. Такую информацию в разговоре с журналистами новостного онлайн издания «Лента.ру» представил адвокат городской коллегии адвокатов Северной столицы России, города Санкт-Петербурга, Антон Газалов.

Опытный юрист назвал основные риски, включенные работодателями в контракты. Главным образом, следует проверить, чтобы в договоре был прописан срок его действия и дата начала работы соискателя, отметил специалист:

«Часто работодатель не прописывает данные сведения в тексте договора намеренно. Особенно чревата последствиями такая ситуация тогда, если наёмный работник не собирался дальше продолжать взаимодействие со своим работодателем. А по закону он должен либо добиваться соглашения сторон, либо отрабатывать положенное время до увольнения».

Ещё в заключаемом соглашении обязательно необходимо указывать адрес офиса или организации, добавил адвокат. Если этого в документе нет, неприятные последствия могут быть для обеих сторон. По тексту договора также обязательно должна указываться продолжительность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы смены, время начала и окончания работы, перерывов, количество и график смен, чередование рабочих дней и выходных.

Категорически неприемлемо писать общие фразы, например: «работает по установленному режиму». В процессе проверки трудовые инспекторы обращают внимание на эти неточности и требуют их устранения. Один из самых важных пунктов — информация о зарплате, сроках ее выплаты, месте и способах получения, акцентировал внимание адвокат Антон Газалов. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного сетевого издания «Lenta.ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Адвокат Антон Газалов назвал отсутствие графика работы подвохом в трудовом договоре

Сегодня, 10:34

Стало известно, кто будет исполнять роль Серкана Болата в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

11-07-2023, 21:54

Каждый второй житель Петербурга не планирует отпуск этим летом

6-07-2023, 13:59

«Лента.ру» составила список лучших фильмов первой половины 2023

29-06-2023, 10:54

17 июня 2023 — Митрофан Навозник: Что можно и чего нельзя делать, информируют СМИ РФ

16-06-2023, 14:59

Туристы РФ ищут отели с сетками от акул

10-06-2023, 19:39

«Reddit»: девушка ждала доставку из секс-шопа и узнала, что одна из посылок попала к соседям

7-06-2023, 09:44

Ветеринария Башкирии объявила о угрозе вспышки птичьего гриппа

11-05-2023, 15:39

Пластический хирург Велиханов: чем ближе вычисления к 1,62, тем больше лицо подходит под золотое сечение

1-02-2023, 14:09

Психиатр Федорович связал увлечение людей гороскопами с неуверенностью в себе

20-08-2022, 14:54

Завод IKEA в Тихвине Ленинградской области возобновит работу с первого сентября

10-08-2022, 20:29

Психотерапевт Толоконин рассказал, как распознать ложь

30-07-2022, 13:19

Запущенный в апреле спутник «Космос-2555» сошел с орбиты Земли при загадочных обстоятельствах

17-05-2022, 08:49

В Петербурге продолжают штрафовать заведения за нарушения ковид-ограничений

12-02-2022, 19:19

Добавки тестостерона для потенции повышают риск тромбообразования в два раза

29-12-2021, 12:28

Врачи из США, обнаружившие в COVID-вакцинах вызывающий рак фермент, найдены убитыми

13-12-2021, 23:39

Хакеры принялись использовать QR-коды для кражи денег

13-12-2021, 11:49

Кургинян: под видом борьбы с коронавирусом идет трансформация мира

9-12-2021, 11:29

«Омикрон» запустил новую гонку вакцин: стоит ли инвесторам вкладываться в бумаги фармпроизводителей

2-12-2021, 13:59

В России на сына Мавроди подан судебный иск после его высказывания про Крым

2-11-2021, 12:03

Возможно, Вам будет интересно

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль

Вчера, 08:44

0

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль. Ранее у граждан РФ на таможне...

Подробнее
Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

Жир здоров и невредим: кому из людей не помогут похудеть диета и спорт

13-07-2023, 11:34

0

Проблема ожирения с каждым годом становиться все более масштабной и сейчас ожирение есть, по меньшей мере, у 14%...

Подробнее
Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

13-07-2023, 18:04

0

ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный через несколько дней после того, как этот островок суши в Черном море посетил...

Подробнее
Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов

12-07-2023, 17:54

0

Несмотря на рост цен, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Спрос на туры в...

Подробнее
Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

Вчера, 13:04

0

Волна непонимания и возмущения по поводу отстранения генерал-майора Ивана Попова от командования 58-армией Южного...

Подробнее
Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о последствиях

Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о последствиях

Сегодня, 08:09

0

Российские туристы стали ездить в Турцию не только на отдых, но и чтобы исправить свою внешность. Сейчас многие говорят...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров