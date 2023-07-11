Адвокат Антон Газалов назвал отсутствие графика работы подвохом в трудовом договоре

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В момент подписания трудового договора с простыми гражданами недобросовестные работодатели, с высокой степенью вероятности, могут включать в него пункты, которые впоследствии используют против сотрудников. Такую информацию в разговоре с журналистами новостного онлайн издания «Лента.ру» представил адвокат городской коллегии адвокатов Северной столицы России, города Санкт-Петербурга, Антон Газалов.
Опытный юрист назвал основные риски, включенные работодателями в контракты. Главным образом, следует проверить, чтобы в договоре был прописан срок его действия и дата начала работы соискателя, отметил специалист:
«Часто работодатель не прописывает данные сведения в тексте договора намеренно. Особенно чревата последствиями такая ситуация тогда, если наёмный работник не собирался дальше продолжать взаимодействие со своим работодателем. А по закону он должен либо добиваться соглашения сторон, либо отрабатывать положенное время до увольнения».
Ещё в заключаемом соглашении обязательно необходимо указывать адрес офиса или организации, добавил адвокат. Если этого в документе нет, неприятные последствия могут быть для обеих сторон. По тексту договора также обязательно должна указываться продолжительность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы смены, время начала и окончания работы, перерывов, количество и график смен, чередование рабочих дней и выходных.
Категорически неприемлемо писать общие фразы, например: «работает по установленному режиму». В процессе проверки трудовые инспекторы обращают внимание на эти неточности и требуют их устранения. Один из самых важных пунктов — информация о зарплате, сроках ее выплаты, месте и способах получения, акцентировал внимание адвокат Антон Газалов. Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного сетевого издания «Lenta.ru».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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