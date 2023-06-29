Каждый второй житель Петербурга не планирует отпуск этим летом

51% жителей Северной столицы не планируют отпуск этим летом. 35% не смогут отдохнуть из-за работы, 29% – из-за причин финансового порядка, а 20% отметили, что у них отпуск запланирован в другое время года. Таковы результаты исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research.

Четверть респондентов ответили, что отправляются в поездки раз в полгода, каждый десятый совершает путешествие несколько раз в полгода, а 9% делают это раз в месяц. 52% жителей Петербурга запланировали отдых за границей, 27% собираются отдохнуть на курортах России, а каждый пятый отправится за пределы города.

Также благодаря исследованию удалось узнать, что самыми популярными направлениями для путешествий на авто в нынешнем году из Петербурга оказались Ладожское озеро, Псков и Великий Новгород, а также Петергоф, Стрельна, Ломоносов и Сосновый Бор. Треть опрошенных любят путешествовать на автомобиле, а 37% находятся за рулем в таких поездках, а 18% заявили, что хотели бы отправиться в такое путешествие.

Помимо прочего опрос показал, что 32% опрошенных предпочитают самостоятельные поездки, 27% выбирают туры «Все включено», 26% любят экскурсии, а 15% — тематические туры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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