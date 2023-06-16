«Лента.ру» составила список лучших фильмов первой половины 2023

Сегодня, 10:54

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«Лента.ру» составила список лучших фильмов первой половины 2023
Фото из открытых источников

Перед премьерами фильмов «Оппенгеймер» и «Барби» сайт «Lenta.ru» составил перечень лучших мировых картин первой половины 2023 года, находящихся в Сети. 

  1. Ленту «Молодой папа» создал режиссер Абель Феррара. В её основе — события католического святого начала XX века. 
  2. «Человек-паук: Паутина вселенных». Эта картина — сиквел оскароносного мультфильма «Через вселенные», который демонстрировался 5 лет назад. Он не хуже оригинал, даже намного лучше его.
  3. Кино «За нас с вами». В основе фильма — события последних месяцев правления Иосифа Сталина. Оригинальный сюжет подчёркивает достаточно сложное детство советских детей.
  4. Фильм «Air: Большой прыжок» демонстрирует, что даже мегаломаны-эгоцентрики должны периодически идти на компромиссы.
  5. Картина, завершающая сагу «Джон Уик 4». Показана Европа, а кульминация событий наступает в Париже.
  6. Лента «Аферисты». Речь идёт об обаятельных жуликах. Жанр — наиболее тонкий на всем земном шаре.
  7. Картина «Бостонский душитель». В фильме раскрыта историческая справедливость, на первый план выведены две журналистки. Они привлекли к убийству домохозяек.
  8. Картина «Кризис личности: Только одна ночь». Сюжет построен на базе событий вокруг концерта музыкального исполнителя New York Dolls Дэвида Йохансена, в фильме раскрывается его яркая биография.
  9. Фильм «Нефариус». Сюжет разворачивается вокруг психиатра и одержимого заключенного.
  10. Фильм «Мое преступление». Недавно кино вышло в российский прокат. По сюжету молодая актриса признается в убийстве домогающегося ее продюсера. 

Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Чемпионат».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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