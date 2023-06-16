«Лента.ру» составила список лучших фильмов первой половины 2023

Перед премьерами фильмов «Оппенгеймер» и «Барби» сайт «Lenta.ru» составил перечень лучших мировых картин первой половины 2023 года, находящихся в Сети.

Ленту «Молодой папа» создал режиссер Абель Феррара. В её основе — события католического святого начала XX века. «Человек-паук: Паутина вселенных». Эта картина — сиквел оскароносного мультфильма «Через вселенные», который демонстрировался 5 лет назад. Он не хуже оригинал, даже намного лучше его. Кино «За нас с вами». В основе фильма — события последних месяцев правления Иосифа Сталина. Оригинальный сюжет подчёркивает достаточно сложное детство советских детей. Фильм «Air: Большой прыжок» демонстрирует, что даже мегаломаны-эгоцентрики должны периодически идти на компромиссы. Картина, завершающая сагу «Джон Уик 4». Показана Европа, а кульминация событий наступает в Париже. Лента «Аферисты». Речь идёт об обаятельных жуликах. Жанр — наиболее тонкий на всем земном шаре. Картина «Бостонский душитель». В фильме раскрыта историческая справедливость, на первый план выведены две журналистки. Они привлекли к убийству домохозяек. Картина «Кризис личности: Только одна ночь». Сюжет построен на базе событий вокруг концерта музыкального исполнителя New York Dolls Дэвида Йохансена, в фильме раскрывается его яркая биография. Фильм «Нефариус». Сюжет разворачивается вокруг психиатра и одержимого заключенного. Фильм «Мое преступление». Недавно кино вышло в российский прокат. По сюжету молодая актриса признается в убийстве домогающегося ее продюсера.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного портала «Чемпионат».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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