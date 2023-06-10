17 июня 2023 — Митрофан Навозник: Что можно и чего нельзя делать, информируют СМИ РФ

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
17 июня прихожане всех православных храмов приходят в них, чтобы почтить память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народе этого святителя еще называют — Митрофан Навозник. По старому стилю эта дата отмечается 4 июня.
В народе Митрофана называли Навозником, но не чтобы как-то оскорбить святителя. Во все времена на Руси навоз животных люди считали залогом будущего урожая. Русский народ относился к навозу с должным уважением. При этом хлебопашцы часто повторяли:
«Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки».
Помимо этого, дата 17 июня была связана и со многими другими поверьями и запретами, которые наши предки старались соблюдать.
Что нельзя делать на Митрофана Навозника
17 июня (4 июня по старому стилю) не рекомендуется обниматься. Этого не следует делать даже с самыми родными и близкими людьми. Считается, что объятия необходимо заменить обычным приветствием друг друга или пожатием рук.
Хлопать в этот день человека по плечу — к болезни. В день Митрофана Навозника нельзя удобрять землю ничем другим, кроме навоза. 17 июня рядом с речками и озёрами запрещено спорить, повышать голос, ругаться. На Руси в Митрофанов день опасались мочить ноги и купаться в водоемах.
Хозяйки не должны на Митрофана готовить яйца с потрескавшейся скорлупой — к болезням.
Что можно делать на Митрофана Навозника
Традиционно 17 июня, помимо льна, сеяли гречиху. Крестьяне в этот день удобряли землю навозом. Она отдохнула от посевов, а если ее не удобрять, то урожай будет скудным. На Митрофана работали в поле и на огороде с утра до позднего вечера. Еще предки окликали ветер, прося у него прислать теплые дожди.
Такую информацию сегодня сообщили корреспонденты новостного онлайн-издания «Царьград».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
Россияне любят отдыхать на Кипре, ведь там хорошая погода и при этом можно погулять по местным достопримечательностям....Подробнее
Глава администрации Смольного Александр Беглов «продавил» назначение Натальи Чечиной и Бориса Пиотровского на должность...Подробнее
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сделал уже второе за сегодня заявление касательно ситуации с депутатом Госдумы...Подробнее
Стоимость услуг для отдыхающих, туристов и путешественников растёт далее, как грибы после дождя, однако, эксперты в...Подробнее
Гражданин России, 40-летний Вячеслав Нечипорук, был убит в центре Стамбула, неподалеку от криминально неблагополучного...Подробнее
Паразиты, которые живут в организме хозяина, питаясь его питательными веществами, могут вызывать тяжелые заболевания....Подробнее
Представитель администрации российского президента, занимающийся международными вопросами, Юрий Ушаков сообщил о...Подробнее
Президент РФ Владимир Путин был удивлен тому, что участникам СВО не выплачивают дополнительное вознаграждение за...Подробнее
Врач предупредил о раннем признаке инфаркта. Об этом сообщает издание «МедикФорум». О том, что приближается сердечный...Подробнее
Комментировать