17 июня 2023 — Митрофан Навозник: Что можно и чего нельзя делать, информируют СМИ РФ

17 июня прихожане всех православных храмов приходят в них, чтобы почтить память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народе этого святителя еще называют — Митрофан Навозник. По старому стилю эта дата отмечается 4 июня.

В народе Митрофана называли Навозником, но не чтобы как-то оскорбить святителя. Во все времена на Руси навоз животных люди считали залогом будущего урожая. Русский народ относился к навозу с должным уважением. При этом хлебопашцы часто повторяли:

«Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки».

Помимо этого, дата 17 июня была связана и со многими другими поверьями и запретами, которые наши предки старались соблюдать.

Что нельзя делать на Митрофана Навозника

17 июня (4 июня по старому стилю) не рекомендуется обниматься. Этого не следует делать даже с самыми родными и близкими людьми. Считается, что объятия необходимо заменить обычным приветствием друг друга или пожатием рук.

Хлопать в этот день человека по плечу — к болезни. В день Митрофана Навозника нельзя удобрять землю ничем другим, кроме навоза. 17 июня рядом с речками и озёрами запрещено спорить, повышать голос, ругаться. На Руси в Митрофанов день опасались мочить ноги и купаться в водоемах.

Хозяйки не должны на Митрофана готовить яйца с потрескавшейся скорлупой — к болезням.

Что можно делать на Митрофана Навозника

Традиционно 17 июня, помимо льна, сеяли гречиху. Крестьяне в этот день удобряли землю навозом. Она отдохнула от посевов, а если ее не удобрять, то урожай будет скудным. На Митрофана работали в поле и на огороде с утра до позднего вечера. Еще предки окликали ветер, прося у него прислать теплые дожди.

Такую информацию сегодня сообщили корреспонденты новостного онлайн-издания «Царьград».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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