Туристы РФ ищут отели с сетками от акул

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках
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Российские туристы озабочены поисками пляжей, защищенных от акул. Об этом сообщает издание «ТурДом».
Соотечественников повергла в шок недавняя новость о молодом релоканте из России, на которого в Красном море на пляже в Хургаде напала акула. После его гибели во множестве запросов будущие туристы ищут курорты, где есть безопасные места для купания — в основном отдают предпочтение отелям с собственными лагунами, а также оснащенным специальными сетками от морских хищников.
Один из крупнейших туроператоров Tez Tour поделился списком из 20-ти таких мест. Однако список далеко не полный. Андрей Воскобойников из Travel Management советует россиянам при бронировании выяснять наличие сетки от акул непосредственно у администрации отеля. В то же время самостоятельно определять по спутниковым гугл-картам наличие специальных сеток не стоит.
«Оценить мелководность того или иного пляжа можно. Возможно, на снимке просто ограждение из буйков», — выразили свое мнение турагенты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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