Туристы РФ ищут отели с сетками от акул

Сегодня, 19:39

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Туристы РФ ищут отели с сетками от акул
Фото из открытых источников

Российские туристы озабочены поисками пляжей, защищенных от акул. Об этом сообщает издание «ТурДом».

Соотечественников повергла в шок недавняя новость о молодом релоканте из России, на которого в Красном море на пляже в Хургаде напала акула. После его гибели во множестве запросов будущие туристы ищут курорты, где есть безопасные места для купания — в основном отдают предпочтение отелям с собственными лагунами, а также оснащенным специальными сетками от морских хищников.

Один из крупнейших туроператоров Tez Tour поделился списком из 20-ти таких мест. Однако список далеко не полный. Андрей Воскобойников из Travel Management советует россиянам при бронировании выяснять наличие сетки от акул непосредственно у  администрации отеля. В то же время самостоятельно определять по спутниковым гугл-картам наличие специальных сеток не стоит.

«Оценить мелководность того или иного пляжа можно. Возможно, на снимке просто ограждение из буйков», — выразили свое мнение турагенты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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