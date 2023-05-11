«Reddit»: девушка ждала доставку из секс-шопа и узнала, что одна из посылок попала к соседям

Сегодня, 09:44

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«Reddit»: девушка ждала доставку из секс-шопа и узнала, что одна из посылок попала к соседям
Фото из открытых источников

Пользовательница «Reddit» рассказала о конфузе, который с ней не так давно произошел. По ее словам, она ждала доставку из секс-шопа и обнаружила, что одна из предназначенных ей посылок была по ошибке доставлена соседям, где есть ребенок. Девушке было известно, что возлюбленный, помимо других подарков, заказал вибратор на ее день рождения. Она опасалась, что мальчик вскроет коробку с интимным товаром. Эти опасения оправдались, так как вскоре девушка получила СМС от соседа такого содержания: 

«Наш сын увидел посылку и подумал, что она наша. Мы оставили ее на твоем крыльце». 

Девушка увидела, что пакет разорван и было заметно, что до содержимого добрались детские руки. Однако она успокоилась, когда увидела, что внутри находились наручные часы Apple Watch, а не вибратор. Но вскоре радость сменилась огорчением, так как гаджет был испорчен ребенком. К счастью, соседи согласились заменить испорченные часы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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