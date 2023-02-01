Ветеринария Башкирии объявила о угрозе вспышки птичьего гриппа

В России продолжает распространяться высокопатогенный птичий грипп. Об этом сообщает агентство «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу управления ветеринарии Башкирии.

По данным агентства, в первые дни мая в Приволжском федеральном округе уже было зарегистрировано 16 очагов заражения диких чаек гриппом птиц. Немного лучше ситуация складывалась в Кировской области, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике. Там обнаружено 8, 4 и 4 случаев птичьего гриппа соответственно.

«Возникает прямая угроза возникновения особо опасного заболевания на территории Башкирии», — подчеркнули в ведомстве.

По словам ветеринаров, для этого птичьего гриппа характерны массовость и широкое распространение, а также высокая смертность. Специалисты опасаются, что вся зараженная птица может погибнуть, что спровоцирует значительный экономический ущерб в агропромышленном комплексе.

Чтобы этого не допустить, предлагается принять максимальные меры: от срочных оповещений о подозрительных случаях заболевания птичьего поголовья до исследований биоматериалов.

«В случае возникновения подозрения заболевания или падежа сельскохозяйственной птицы для проведения исследования биоматериала необходимо срочно проинформировать госветслужбу или обратиться на горячую линию: 8-800-77-55-828. Организован прием материалов на исследование в наших ветеринарных лабораториях», — предупредили в управлении ветеринарии республики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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