Пластический хирург Велиханов: чем ближе вычисления к 1,62, тем больше лицо подходит под золотое сечение

Пластический хирург Рашид Велиханов рассказал о стандарте красоты. Как правило, идеальными чертами лица считаются те, которые соответствуют правилу «золотого сечения». Лица, максимально приближенные к таким пропорциям, окружающие воспринимают как более привлекательные.

По словам хирурга, для определения стандарта красоты необходимо разделить высоту лица на его ширину, ширину рта на ширину носа и расстояние между зрачками на расстояние между бровями. Если полученное число максимально приближено к значению 1,62, то внешность человека в большей степени подходит под золотое сечение, заявил специалист.

Как подчеркнул Велиханов, такие части лица, как лоб от линии роста волос до бровей, затем от бровей до кончика носа, а от него до подбородка, должны быть равны друг другу. Также хирург добавил, что проводятся две вертикальные линии вниз от зрачков, которые должны пересекаться с уголками рта. Велиханов назвал имена известных людей, чьи лица соответствуют золотому сечению. Это актрисы Эмбер Херд и Скарлетт Йохансон, модели Эмили Ратаковски и Белла Хадид, телезвезда Ким Кардашьян, футболист Дэвид Бекхэм, актеры Брэд Питт, Хью Джекман и Роберт Паттинсон.

Хирург также сказал, что принципы золотого сечения применяются в бьюти-индустрии. Их используют в пластической хирургии и косметологии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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