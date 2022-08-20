Пластический хирург Велиханов: чем ближе вычисления к 1,62, тем больше лицо подходит под золотое сечение

Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск
Отечественный журналист Константин Долгов пообщался с командиром Народного ополчения Донбасса Игорем Безлером и узнал у...Подробнее
Пластический хирург Рашид Велиханов рассказал о стандарте красоты. Как правило, идеальными чертами лица считаются те, которые соответствуют правилу «золотого сечения». Лица, максимально приближенные к таким пропорциям, окружающие воспринимают как более привлекательные.
По словам хирурга, для определения стандарта красоты необходимо разделить высоту лица на его ширину, ширину рта на ширину носа и расстояние между зрачками на расстояние между бровями. Если полученное число максимально приближено к значению 1,62, то внешность человека в большей степени подходит под золотое сечение, заявил специалист.
Как подчеркнул Велиханов, такие части лица, как лоб от линии роста волос до бровей, затем от бровей до кончика носа, а от него до подбородка, должны быть равны друг другу. Также хирург добавил, что проводятся две вертикальные линии вниз от зрачков, которые должны пересекаться с уголками рта. Велиханов назвал имена известных людей, чьи лица соответствуют золотому сечению. Это актрисы Эмбер Херд и Скарлетт Йохансон, модели Эмили Ратаковски и Белла Хадид, телезвезда Ким Кардашьян, футболист Дэвид Бекхэм, актеры Брэд Питт, Хью Джекман и Роберт Паттинсон.
Хирург также сказал, что принципы золотого сечения применяются в бьюти-индустрии. Их используют в пластической хирургии и косметологии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Отечественный журналист Константин Долгов пообщался с командиром Народного ополчения Донбасса Игорем Безлером и узнал у...Подробнее
Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами»,...Подробнее
Сдача Славянска в 2014 году Игорем Стрелковым (Гиркиным) была самой большой глупостью. Такое мнение высказал командир...Подробнее
Предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что среди его бойцов не бывает пропавших без вести....Подробнее
«Долларизация» мировой экономики негативно влияет на доходы США. Об этом пишет издание Atlantico, передает...Подробнее
Кирилл Огурцов, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации сразу после объявления частичной...Подробнее
В Омске работает движение для оказания помощи военнослужащим, задействованным в «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
О том, как повлияла мобилизация на Ракетно-космический центр «Прогресс», рассказал глава предприятия Дмитрий Баранов....Подробнее
Судьба мобилизованных из Ярославской области, которые записали видео о проблемах, возникших у них на передовой, до сих...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против «Уралкалия». Предприятие попало в указ «О применении и...Подробнее
Комментировать