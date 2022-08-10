Психиатр Федорович связал увлечение людей гороскопами с неуверенностью в себе

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Некоторые люди и дня не могут прожить без гороскопа. Они поглощают их, изучая прогнозы буквально по часам. Врач-психиатр Александр Федорович рассказал, что кроется за подобной увлеченностью гороскопами.
По его словам, астрологические прогнозы больше всего интересуют людей, не уверенных в себе. Им кажется, что с гороскопами жизнь становится проще - посредством готовой схемы разделяется ответственность.
«Вот я прочитал, что сегодня следует сохранять осторожность, и иду, осторожничаю. Это своего рода специфический вектор, определяющий настроение человека, и, как правило, гороскопы даже если пишут о чем-то негативном, то идея предупреждения позволяет человеку чувствовать себе увереннее», — приводит слова специалиста радио «Говорит Москва».
В заключение Федорович добавил, что увлеченность гороскопами зависит именно от неуверенности человека в себе, а не от уровня образования, которое он получил.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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