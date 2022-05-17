Психотерапевт Толоконин рассказал, как распознать ложь

Сегодня, 13:19

0

Image 16+
Психотерапевт Толоконин рассказал, как распознать ложь
Фото из открытых источников

Психотерапевт, руководитель Института психосоматики Артем Толоконин раскрыл, как по поведению человека распознать, что он тебе лжет.

По его словам, те, кто говорит неправду, в основном стараются избежать зрительного контакта, прямо в глаза не смотрят. При этом уголки рта у таких людей, как правило, опущены. Выдать обманщика также может покрасневшее лицо и потливость.

Стоит ориентироваться на собственную интуицию. Если с собеседником некомфортно общаться, то он наверняка обставляет все не так, как есть на самом деле.

«Некоторых выдают маркёры, когда хочется ротик прикрыть, уголок рта вниз опустить, интонация голоса может меняться, либо человек более возбуждённый становится. Самая очевидная вещь, когда появляется краснота, пот выступает у человека, когда он врет», - рассказал Толоконин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В заключение он добавил, что лжеца со стажем распознать бывает нелегко. Они способны контролировать язык тела и, наоборот, пытаются добиться прямого зрительного контакта со своим собеседником, то есть, стараются смотреть ему прямо в глаза.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Психотерапевт Толоконин рассказал, как распознать ложь

Сегодня, 13:19

Запущенный в апреле спутник «Космос-2555» сошел с орбиты Земли при загадочных обстоятельствах

17-05-2022, 08:49

В Петербурге продолжают штрафовать заведения за нарушения ковид-ограничений

12-02-2022, 19:19

Добавки тестостерона для потенции повышают риск тромбообразования в два раза

29-12-2021, 12:28

Врачи из США, обнаружившие в COVID-вакцинах вызывающий рак фермент, найдены убитыми

13-12-2021, 23:39

Хакеры принялись использовать QR-коды для кражи денег

13-12-2021, 11:49

Кургинян: под видом борьбы с коронавирусом идет трансформация мира

9-12-2021, 11:29

«Омикрон» запустил новую гонку вакцин: стоит ли инвесторам вкладываться в бумаги фармпроизводителей

2-12-2021, 13:59

В России на сына Мавроди подан судебный иск после его высказывания про Крым

2-11-2021, 12:03

Шоколадные подарки: от банальной шоколадки до скульптуры

24-09-2021, 19:54

Беспилотник Bayraktar TB2 ВВС Украины летает над Черным морем вблизи Крыма

9-07-2021, 11:39

ВОЗ осудила распространение в соцсетях фейков о коронавирусе

11-01-2021, 10:18

Футболист из Сербии назвал Путина и Лукашенко самыми сильными политиками мира

29-10-2020, 22:35

Gucci подняли на смех за рваные колготки за 15 тыс. рублей

29-10-2020, 18:25

Отели Турции могут восстановить систему «все включено» уже на следующий год

12-10-2020, 21:40

В Карабахе армяне заблокировали турецкий спецназ

11-10-2020, 10:17

В Тихом океане появилось загадочное пятно со специфическим запахом

8-10-2020, 11:56

Польша побоялась размещать истребители F-35 у границ России

29-07-2020, 10:45

Роспотребнадзор назвал виды мошенничества во время пандемии

28-04-2020, 13:09

Интерес к Dogecoin (DOGE) растет - разбираем простые способы приобрести мелкие цифровые монеты

13-03-2020, 18:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Вчера, 14:09

0

Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...

Подробнее
Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Вчера, 19:28

0

Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...

Подробнее
Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

28-07-2022, 19:30

0

Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...

Подробнее
В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

0

Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...

Подробнее
Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

28-07-2022, 16:14

0

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...

Подробнее
Американские РСЗО HIMARS будут уничтожены иранцами

Американские РСЗО HIMARS будут уничтожены иранцами

Сегодня, 15:39

0

Войска РФ могут получить дроны иранского производства, чтобы уничтожить американские РСЗО HIMARS. Об этом пишет...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

У семьи на Урале диагностировали редкую болезнь Фабри

У семьи на Урале диагностировали редкую болезнь Фабри

Сегодня, 10:39

0

На Урале у целой семьи медики диагностировали редкую генетическую болезнь Фабри. Об этом информирует региональное...

Подробнее
Петербургский Госпиталь для ветеранов войн возобновляет госпитализацию ковид-пациентов

Петербургский Госпиталь для ветеранов войн возобновляет госпитализацию ковид-пациентов

Вчера, 07:04

0

Начиная с сегодняшнего дня в корпусе-трансформере петербургского Госпиталя для ветеранов войн вновь открыт приём...

Подробнее
Генерал в Пентагоне не знает, что делать с новейшими субмаринами ВМС Китая

Генерал в Пентагоне не знает, что делать с новейшими субмаринами ВМС Китая

Вчера, 09:54

0

Высокопоставленные генералы Соединённых Штатов Америки не могут понять, что можно сделать с новейшими субмаринами...

Подробнее
Экономист Кричевский высказался по поводу «вызывающих улыбку» санкций

Экономист Кричевский высказался по поводу «вызывающих улыбку» санкций

Вчера, 10:49

0

В седьмой пакет санкций против России не будут включены дополнительные меры, ограничивающие поставки энергоносителей....

Подробнее