Психотерапевт Толоконин рассказал, как распознать ложь

Психотерапевт, руководитель Института психосоматики Артем Толоконин раскрыл, как по поведению человека распознать, что он тебе лжет.

По его словам, те, кто говорит неправду, в основном стараются избежать зрительного контакта, прямо в глаза не смотрят. При этом уголки рта у таких людей, как правило, опущены. Выдать обманщика также может покрасневшее лицо и потливость.

Стоит ориентироваться на собственную интуицию. Если с собеседником некомфортно общаться, то он наверняка обставляет все не так, как есть на самом деле.

«Некоторых выдают маркёры, когда хочется ротик прикрыть, уголок рта вниз опустить, интонация голоса может меняться, либо человек более возбуждённый становится. Самая очевидная вещь, когда появляется краснота, пот выступает у человека, когда он врет», - рассказал Толоконин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В заключение он добавил, что лжеца со стажем распознать бывает нелегко. Они способны контролировать язык тела и, наоборот, пытаются добиться прямого зрительного контакта со своим собеседником, то есть, стараются смотреть ему прямо в глаза.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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