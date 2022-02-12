Запущенный в апреле спутник «Космос-2555» сошел с орбиты Земли при загадочных обстоятельствах

Сегодня, 08:49

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Запущенный в апреле спутник «Космос-2555» сошел с орбиты Земли при загадочных обстоятельствах
Фото из открытых источников

Запущенный в апреле на орбиту Земли спутник военного назначения «Космос-2555» сошел с нее при весьма загадочных обстоятельствах. Он считался весьма перспективным космическим аппаратом, но в ближайшие часы попросту сгорит в атмосфере Земли, сообщает агентство Авиа.про.

Выведенный 29 апреля на земную орбиту «Космос-2555» за две с половиной недели, как утверждается, не произвел ни одной корректировки своей высоты, не совершил ни одного маневра, который бы позволил ему подняться выше. Это отчетливо демонстрирует посуточный график изменения высоты.

Сейчас он приближается к Земле и в последующие часы, как предполагается, будет гореть в плотных слоях атмосферы.

Подчеркивается, что официально в России сход спутника «Космос-2555» с орбиты к сему моменту не прокомментировали.

Ранее ТАСС сообщало, что данный космический аппарат в интересах Минобороны на целевую орбиту был доставлен ракетой «Ангара-1.2» из космодрома Плесецк.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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