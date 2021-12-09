Врачи из США, обнаружившие в COVID-вакцинах вызывающий рак фермент, найдены убитыми

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Американские врачи, которые обнаружили в вакцинах нагалазу - фермент вызывающий рак, были убиты.
В 2015 году пятеро врачей из США в ходе исследовательской работы обнаружили в различных вакцинах нагалазу. Данный фермент может провоцировать возникновение аутизма, рака и диабета, а также подавляет иммунную систему человека.
Как только ученые решили проинформировать об этом широкую общественность произошло непоправимое - в течение одного месяца все погибли при загадочных обстоятельствах или же пропали без вести.
По официальной версии это обычное стечение обстоятельств. Огромное количество публикаций опровергло связь между гибелью ученых и их профессиональной деятельностью. К сожалению, из-за недоказанности фактов медицинские журналы отказали ученым и данная информация так и не была опубликована. В результате факты исследования и смерть врачей были названы фейком.
Подробности этих событий стали известны общественности в 2017 году. А сегодня, на фоне споров о пользе и вреде вакцин, об открытии исследователей опять вспомнили.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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