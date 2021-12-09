Хакеры принялись использовать QR-коды для кражи денег

Агентство по безопасности Cofense обнародовало свой новый отчет, в котором говорится о том, что с банковских аккаунтов в сети стали все чаще воровать деньги посредством QR-кодов. Об этом проинформировала «Лента.ру» .

Эксперты в отчете описали новый вид сетевого мошенничества с использованием QR-кодов. Сообщается, что начинается все с рассылки. Хакеры отправляют своим потенциальным жертвам сообщения от имени банков. В тексте письма говорится, что банковский аккаунт конкретного человека взломан. В сообщении также имеется зашифрованная под видом QR-кода ссылка. Отсканировав его, человек попадал на поддельный сетевой ресурс. Там ему предлагали ввести старый пароль, чтобы заменить его на новый. Стоило жертве сделать все по инструкции хакеров, как ее банковский аккаунт был взломан.

Эксперты Cofense пояснили, что аферисты стали все чаще использовать QR-коды в рассылках, поскольку антивирус в большинстве случаев не может выявить зашифрованную ссылку на поддельный сайт. К тому же, QR-код, в основном, считывается пользователем со смартфона, в котором, как правило, защита от вирусов, в отличие от ПК, вообще отсутствует.

Учитывая потенциальную опасность, специалисты агентства посоветовали гражданам не переходить по зашифрованным в QR-кодах ссылкам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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