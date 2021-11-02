«Омикрон» запустил новую гонку вакцин: стоит ли инвесторам вкладываться в бумаги фармпроизводителей

Штамм омикрон, о появлении которого в Южной Африке стало известно на минувшей неделе, запустил новую гонку вакцин. Об этом пишет российская версия журнала «Форбс» .

Ученые предполагают, что он, вобравший в себя более 30 мутаций в спайковом белке, может оказаться более заразным и уметь обходить защиту, выстроенную вакцину.

И хотя пока нет предпосылок думать о том, что омикрон может оказаться опаснее доминирующей дельты, так как он вызывает легкое течение заболевания, крупнейшие производители существующих вакцин от коронавируса вступили в новый этап «вакцинной» гонки.

Moderna и Pfizer уже сообщили, что начали работу над модернизацией своих вакцин и собираются представить обновленные варианты уже в ближайшее время. Сам этот факт многих обеспокоил: ученые еще даже толком не изучили омикрон, им необходимо не менее двух недель, а вакцину уже модернизируют. Получается, что без столь важных знаний?

Хотя, конечно, модернизация займет больше времени, чем две недели.

Pfizer заявила, что при необходимости она может подготовить новую версию в течение 100 дней. Moderna сможет презентовать новую вакцину уже в начале 2022 года.

«Появление нового варианта ковида изменит расклад в фармакологическом секторе — в ожидании конца пандемии инвесторам казалось, что пик роста продаж вакцин BioNTech-Pfizer и Moderna уже пройден. Но на фоне вернувшихся опасений о том, что вирус будет постоянно мутировать и пандемия с нами надолго, бизнес-модель производства вакцин становится менее цикличной», - поведал Исуф Ацканов, старший управляющий активами УК «Атон-менеджмент».

Он добавил, что пока нет определенности с новым штаммом омикрон, вряд ли стоит напрямую вкладываться в бумаги существующих производителей антиковидных вакцин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700