Беспилотник Bayraktar TB2 ВВС Украины летает над Черным морем вблизи Крыма

Над Черным морем замечен беспилотник Bayraktar TB2 ВВС Украины.

Дрон украинской армии задействовали в учениях НАТО Sea Breeze 2021, пишет Военное обозрение . Это самые крупные учения НАТО в регионе за последние годы.

Полученный от Турции беспилотник украинские военные подняли в воздух накануне утром в районе Николаева. Он в течение дня кружил неподалеку Крыма, совершая облет северо-западной части черноморской акватории.

Украинские военные достаточно часто применяют дроны Bayraktar TB2. Так, ранее они были задействованы в учениях 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Константина Острожского. Эти учения были нацелены на отработку наступательных и оборонительных операций с применением системы лазерной имитации стрельбы LASERTAG.

Весной Bayraktar TB2 ВВС Украины также совершали полеты над Тендеровской косой и близлежащей акваторией.

Эксперты, комментируя возрастающую активность НАТО в Черном море, отмечают, что РФ готова к отражению любых провокаций и достаточно серьезно нарастила оборонные силы в Крыму.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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