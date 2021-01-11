Беспилотник Bayraktar TB2 ВВС Украины летает над Черным морем вблизи Крыма

Зарубежные СМИ написали о цели создания российского подводного беспилотника «Посейдон»
Зарубежные СМИ внимательно следят за всеми новинками вооружения, которые появляются в России. Особое внимание западная...Подробнее
Над Черным морем замечен беспилотник Bayraktar TB2 ВВС Украины.
Дрон украинской армии задействовали в учениях НАТО Sea Breeze 2021, пишет Военное обозрение. Это самые крупные учения НАТО в регионе за последние годы.
Полученный от Турции беспилотник украинские военные подняли в воздух накануне утром в районе Николаева. Он в течение дня кружил неподалеку Крыма, совершая облет северо-западной части черноморской акватории.
Украинские военные достаточно часто применяют дроны Bayraktar TB2. Так, ранее они были задействованы в учениях 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Константина Острожского. Эти учения были нацелены на отработку наступательных и оборонительных операций с применением системы лазерной имитации стрельбы LASERTAG.
Весной Bayraktar TB2 ВВС Украины также совершали полеты над Тендеровской косой и близлежащей акваторией.
Эксперты, комментируя возрастающую активность НАТО в Черном море, отмечают, что РФ готова к отражению любых провокаций и достаточно серьезно нарастила оборонные силы в Крыму.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Зарубежные СМИ внимательно следят за всеми новинками вооружения, которые появляются в России. Особое внимание западная...Подробнее
Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе...Подробнее
Медики всего мира встревожены увеличением сообщений о случаях аваскулярного некроза у больных с длительным COVID-19....Подробнее
В Японии хотят атаковать Россию ракетами из-за учений у своей границы. В японской газете «Санкэй симбун» прошла...Подробнее
В Турции зафиксировали несколько первых случаев заражения штаммом «дельта плюс». Об этом сегодня, шестого июля, сообщил...Подробнее
Отсутствие жестких антиковидных мер в условиях безудержного распространения штамма дельта-плюс приведет к существенному...Подробнее
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под Стратегией национальной безопасности страны, где речь идет в...Подробнее
Франция и Италия собираются ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда профессий. И это притом,...Подробнее
Великобритания рискует стать следующим рассадником новых мутаций коронавируса. В этом убежден доктор Хилари Джонс....Подробнее
В США власти предпочли вакцинацию раннему и эффективному лечению COVID-19. Об этом заявил практикующий профессор...Подробнее
Комментировать