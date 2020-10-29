ВОЗ осудила распространение в соцсетях фейков о коронавирусе

Сегодня, 10:18

Ольга Громова

0

Image 16+
ВОЗ осудила распространение в соцсетях фейков о коронавирусе

Распространение и тиражирование в социальных сетях недостоверной информации о коронавирусе, а также конспирологических версий о его происхождении мешает установить контроль и победить COVID-19. С таким заявлением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС.

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения сильно обеспокоены тем, что сеть захлестнула волна не отвечающей действительности информации.

«Политические или идеологические цели очень небольшой группы лиц разыгрываются в социальных СМИ в качестве средства, нацеленного на разрушение и срыв очень важного процесса», - отметил Райан.

Он напомнил, что коронавирус уже погубил жизни почти двух миллионов человек. Остановить его распространение пытаются специалисты со всей планеты. Им, тем, кто борется с COVID-19, не нужны конспирологические версии и теории.

Эксперт также раскритиковал тиражирование «недостоверной информации», побуждающей население к «неверию в реальность нового вируса».

Райан напомнил, что социальные медиа сегодня представляют собой мощный инструмент для решения обществом многочисленных задач, поэтому нельзя позволить заговорщикам уничтожить его.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ВОЗ осудила распространение в соцсетях фейков о коронавирусе

Сегодня, 10:18

Футболист из Сербии назвал Путина и Лукашенко самыми сильными политиками мира

29-10-2020, 22:35

Gucci подняли на смех за рваные колготки за 15 тыс. рублей

29-10-2020, 18:25

Отели Турции могут восстановить систему «все включено» уже на следующий год

12-10-2020, 21:40

В Карабахе армяне заблокировали турецкий спецназ

11-10-2020, 10:17

В Тихом океане появилось загадочное пятно со специфическим запахом

8-10-2020, 11:56

Почему уборку после ремонта нужно доверить профессионалам

15-09-2020, 18:32

Все что нужно знать о кредитной карте Тинькофф Platinum

18-08-2020, 14:31

Польша побоялась размещать истребители F-35 у границ России

29-07-2020, 10:45

Роспотребнадзор назвал виды мошенничества во время пандемии

28-04-2020, 13:09

«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

1-04-2020, 12:40

Интерес к Dogecoin (DOGE) растет - разбираем простые способы приобрести мелкие цифровые монеты

13-03-2020, 18:59

Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее

11-03-2020, 08:43

В РПЦ прокомментировали прогноз Цукерберга на ближайшее десятилетие

4-02-2020, 09:37

В сети обнародовано страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе

2-02-2020, 15:47

В Бермудском треугольнике обнаружен пропавший 95 лет назад корабль

29-01-2020, 19:48

Назван лучший турецкий сериал сезона 2019-2020

23-01-2020, 11:19

Священнослужитель рассказал, с кого крещенская вода не смоет все грехи

18-01-2020, 12:03

Asos решил проблему полных покупателей

16-01-2020, 13:38

В сериале «Мир Дикого Запада» есть предсказание о гражданской войне в России

13-01-2020, 18:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров