ВОЗ осудила распространение в соцсетях фейков о коронавирусе

Распространение и тиражирование в социальных сетях недостоверной информации о коронавирусе, а также конспирологических версий о его происхождении мешает установить контроль и победить COVID-19. С таким заявлением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС.

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения сильно обеспокоены тем, что сеть захлестнула волна не отвечающей действительности информации.

«Политические или идеологические цели очень небольшой группы лиц разыгрываются в социальных СМИ в качестве средства, нацеленного на разрушение и срыв очень важного процесса», - отметил Райан.

Он напомнил, что коронавирус уже погубил жизни почти двух миллионов человек. Остановить его распространение пытаются специалисты со всей планеты. Им, тем, кто борется с COVID-19, не нужны конспирологические версии и теории.

Эксперт также раскритиковал тиражирование «недостоверной информации», побуждающей население к «неверию в реальность нового вируса».

Райан напомнил, что социальные медиа сегодня представляют собой мощный инструмент для решения обществом многочисленных задач, поэтому нельзя позволить заговорщикам уничтожить его.