К августу 2017 года сирийский город Дейр эз-Зор находился в окружении уже более трех лет. Дела у защитников шли очень плохо, и силы ЧВК «Вагнер», которыми командовал Герой России Андрей Трошев, были брошены на помощь осажденным защитникам города и мирному населению, вспоминает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

«Дейр эз-Зор был в окружении, и перед штурмом ни одного сирийца там не было, ни одного человека. И я помню, как беседовал с Андреем Трошевым при его отъезде на Дейр эз-Зор, он сказал: «Я очень тороплюсь, поскольку дорогу могут перерезать и я не успею запрыгнуть в окружение», — приводит Федеральное агентство новостей слова Пригожина, которого некоторые СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер».

Сегодня исполнилось пять лет с момента окончательного прорыва блокады Дейр эз-Зора. Древний город на востоке Сирии более трех лет находился в осаде боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка), пока бойцы российской ЧВК «Вагнер» в ходе дерзкой боевой операции не отбросили боевиков.

Операция по деблокированию города началась в конце августа 2017 года и закончилась 3 ноября. До этого штурмовые подразделения, которые впоследствии получат имя ЧВК «Вагнер», отлично зарекомендовали себя в боях с террористами ИГ: они принимали участие в уничтожении Акербатского котла, когда «черных» террористов удалось далеко отбросить от столицы, Дамаска, а после дважды освобождали древнюю Пальмиру.

Операция под Дейр эз-Зором также прошла успешно. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер», не нуждаясь в поддержке сирийских войск, освободили от террористов ближайшие пригороды, после чего совершили дерзкий бросок на другую сторону реки Ефрат, в тыл террористам. Уже вскоре террористы начали откатываться от города, чтобы не оказаться в ловушке. Крупная группировка, которая удерживала острова в русле Евфрата, сдалась в полном составе. Благодарные жители Дейр эз-Зора в 2021 году заложили в память о героизме русских добровольцев монумент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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