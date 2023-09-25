Британский младший министр обороны заявил о «функциональном поражении» ЧФ России

В Британии увидели «функциональное поражение» российского флота в Черном море. Об этом сообщает издание «Военное обозрение», ссылаясь на украинские СМИ.

Младший министр обороны по делам Вооруженных сил и ветеранов Великобритании Джеймс Хиппи на Варшавском форуме безопасности среди достижений Украины в ходе российско-украинского конфликта назвал, в том числе, и «функциональное поражение» российского Черноморского флота, не раскрыв при этом деталей.

«Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет... Но посмотрите на то, что Украина совершила сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота», — заявил британский чиновник, упомянув вместе с этим и прошлогодний харьковский прорыв ВСУ.

Его заявление согласуется с ранее заявленными украинскими официальными лицами новостями об успехах ВС Украины на Черном море. Так, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о том, что ЧФ РФ парализован в портах благодаря действиям ВСУ.

Автор текста:

Информационное агентство «Что происходит»