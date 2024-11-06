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Российские инженеры анонсировали новые боевые роботы: «Велес» и «Крот» готовы к действию

Вчера, 20:29

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Российские инженеры анонсировали новые боевые роботы: «Велес» и «Крот» готовы к действию
Фото: © ООО КПК «Новый рубеж»

Российские инженеры представили два новых многофункциональных роботизированных наземных комплекса — «Велес» и «Крот», разработанных в рамках Конструкторско-производственной компании «Новый рубеж». Эти инновационные системы обещают существенно повысить эффективность военных операций, предлагая широкий спектр возможностей на поле боя, пишет «Вечерний курьер".

Робот «Крот» предназначен для выполнения задач дрона-камикадзе, что делает его особенно ценным в боевых условиях. Оба комплекса могут эффективно поражать живую силу противника, разрушать укрепления и подавлять огневые позиции. Кроме того, они способны выполнять функции доставки боеприпасов и провизии, а также участвовать в эвакуации раненых, что расширяет их применение в различных сценариях.

«Велес» выделяется высокой грузоподъемностью до 400 килограммов и гусеничной платформой, что обеспечивает отличную проходимость. Управление осуществляется с помощью джойстика и FPV-шлема, что позволяет оператору точно контролировать его действия. В то же время, «Крот» имеет грузоподъемность 30 килограммов и колесную базу, что придает ему маневренность. Оба комплекса проходят испытания в условиях специальной военной операции, подтверждая свою готовность к реальному боевому применению.


Автор текста: Виталий Фетисов
Информационное агентство «Что происходит»
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