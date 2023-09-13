Военкор Андрица рассказал об интенсивных боях в районе Курдюмовки на Артемовском направлении

Сегодня, 10:09

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Военкор Андрица рассказал об интенсивных боях в районе Курдюмовки на Артемовском направлении
Фото из открытых источников

На Артемовском направлении главные бои сейчас идут в районе Курдюмовки. Об этом сообщил в своем сюжете военкор RT Влад Андрица.

По его словам, боевые действия там настолько высокой плотности, что максимально возможные передышки между обстрелами — полчаса, не больше.

Украинские бойцы в районе Курдюмовки работают большим количеством беспилотников-камикадзе, а также отрабатывают кассетными боеприпасами.

Андрица на передовой побеседовал с российским штурмовиком с позывным «Ангел». Тот простыми словами попытался описать, какова плотность огня в районе Курдюмовки.

«Желательно днём на улицу из укрытия вообще не выходить, потому что одна секунда может лишить жизни», — пояснил он.

По украинским позициям на данном направлении фронта отрабатывает спецназ «Ахмата». Поддержку ему оказывают российские артиллерийские подразделения.

Вчера по российским Телеграм-каналам прошла информация о том, что Клещеевка была практически полностью оставлена ВС РФ. Кроме того, пришлось таким же образом поступить и с Андреевкой.

Сегодня утром Генштаб ВСУ подтвердил, что Андреевка находится под контролем украинских сил. При этом такого же подтверждения по Клещеевки от ведомства не поступило.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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