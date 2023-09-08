«МК»: в Пентагоне заявили о начале наступления ВС из РФ на Украине в ближайшие недели

В Пентагоне заговорили о большой вероятности российского наступления на территории Украины. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец», ссылаясь на военного эксперта Владислава Шурыгина.

По словам председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в скором времени — до наступления осенней непогоды — российская армия может начать свое большое контрнаступление. Об этом он заявил во время совещания, в ходе которого обсуждался, в том числе и российско-украинский военный конфликт.

По мнению Милли, чтобы не допустить успехов ВС РФ, Украине как можно скорее необходимо предоставить ракеты АТАСМS с дальностью более 300 километров. С их помощью ВСУ могли бы «уничтожать подготовленные для наступления российские резервы и штабы».

В то же время Джон Салливан считает, что за время своего летнего контрнаступления украинская армия не смогла добиться весомых результатов, понеся при этом тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.

В украинских СМИ сообщается о хоть и медленном, но продвижении вперед ВСУ. В частности, на Токмакском направлении украинские военные закрепляются на отбитых у противника позициях на участке Новопрокоповка-Вербовое в районе линии Суровикина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»