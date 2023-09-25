Российский эксперт Матвийчук объяснил, почему ВСУ перешли на круговую оборону у Купянска

Сегодня, 19:29

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Российский эксперт Матвийчук объяснил, почему ВСУ перешли на круговую оборону у Купянска
Фото из открытых источников

Российский эксперт объяснил переход ВСУ под Купянском в круговую оборону. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, в районе Купянска и Борового оборона украинской армии оказалась безуспешной, из-за чего некоторые подразделения ВСУ покидают позиции. Однако допустить этого их командиры не могут, поэтому противник начинает маневры по переходу к круговой обороне.

«Тактика с удержанием круговой обороны говорит о том, что ВСУ уже не знают, что можно сделать, чтобы удержать территории у Купянска и Боровой. Они постепенно начинают уходить с земли, контролируемой российской армией...» , — уверен Матвийчук.

Такое решение украинского командования, как отметил эксперт, не позволит в дальнейшем вести ВСУ активные наступательные действия. В отличие от ВС России, у которых появилась возможность прорвать оборону противника, тем самым завершив задачи, которые уже достигнуты на других фронтах.

А дальше, по мнению Матвейчука, российская армия двинется на Харьков.

Украинские каналы сообщают об успехах ВСУ на токмакском направлении, находясь примерно в 20 км от этого населенного пунта.

Автор текста:
Информационное агентство «Что происходит»

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