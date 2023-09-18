На Украине рассказали об атаке на аэродром Чкаловский в Подмосковье

Сегодня, 16:49

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На Украине рассказали об атаке на аэродром Чкаловский в Подмосковье
Фото из открытых источников

На аэродроме Чкаловский в Подмосковье диверсанты 18 сентября взорвали несколько бортов. Об этом заявляет Главное управление разведки (ГУР) Украины. Отмечается, что взрывы устроили неизвестные диверсанты. При этом Минобороны РФ такой информации не дает.

Тем не менее украинское ГУР заявляет, что в результате диверсии были серьезно повреждены самолеты АН-148 и Ил-20 354-го авиаполка спецназначения. Диверсанты также атаковали вертолет Ми-28Н, который в столичном регионе Минобороны РФ привлекало для борьбы с дронами, атаковавшими Москву и Подмосковье.

«Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть», — заявили в ГУР Украины.

Остается ждать комментариев Минобороны РФ касательно заявлений украинской стороны.

Стоит отметить, что РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. При этом удары по российской территории начались после того, как РФ объявила «военную спецоперацию». В Москве неоднократно заявляли, что за ударами и многими диверсиями, происходящими на территории РФ с момента начала «военной спецоперации», стоят украинские спецслужбы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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