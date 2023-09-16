Ходаковский: на территории Украины погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

Сегодня, 08:09

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Ходаковский: на территории Украины погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
Фото из открытых источников

На территории Украины погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады ВС РФ полковник Андрей Кондрашкин, более известный по позывному «Дунай». Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы войск национальной гвардии ДНР Александр Ходаковский. Он рассказал о гибели Кондрашкина в своем ТГ-канале.

«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам. Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать», – написал Ходаковский.

Он не стал уточнять обстоятельства гибели офицера.

Отметим, в СМИ ранее попала информация о том, что в РФ уже в сентябре будет объявлена новая волна мобилизации. Официальные лица это опровергают, но при этом некоторые представители власти говорят о том, что мобилизация помогла бы восполнить понесенные потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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