Ходаковский: на территории Украины погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
На территории Украины погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады ВС РФ полковник Андрей Кондрашкин, более известный по позывному «Дунай». Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы войск национальной гвардии ДНР Александр Ходаковский. Он рассказал о гибели Кондрашкина в своем ТГ-канале.
«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам. Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать», – написал Ходаковский.
Он не стал уточнять обстоятельства гибели офицера.
Отметим, в СМИ ранее попала информация о том, что в РФ уже в сентябре будет объявлена новая волна мобилизации. Официальные лица это опровергают, но при этом некоторые представители власти говорят о том, что мобилизация помогла бы восполнить понесенные потери.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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