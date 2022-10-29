«ЧВК "Вагнер" продвигается на 100–200 метров в день»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

Сегодня, 17:52

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«ЧВК "Вагнер" продвигается на 100–200 метров в день»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом
Фото из открытых источников

Под Бахмутом идут тяжелые бои, об этом в комментарии журналистам рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

Редакция издания Ura.ru попросила предпринимателя прокомментировать информацию о планах по зачистке Бахмута бойцами ЧВК «Вагнер». Пригожин охарактеризовал эти сведения как домыслы и рассказал, как действительно обстоит ситуация.

Комментарий бизнесмена опубликовали в пресс-службе компании «Конкорд».

«Большинство из ваших вопросов находится в сфере секретности, поэтому ответов на них мы, к сожалению, дать не можем. Что касается слова «зачистка», ЧВК «Вагнер» ни разу не заявляла о том, что она планирует зачистку Артемовска. Это домыслы СМИ. Под Бахмутом (Артемовском) идут тяжелые бои. ЧВК «Вагнер» ежедневно продвигается, как я уже и говорил, на 100-200 метров в день и в ближайшее время зачистки Артемовска ожидать не следует», - пояснил Пригожин.

Ранее предприниматель прокомментировал завершение частичной мобилизации в России. Пригожин отметил, что представители элиты до сих пор продолжают жить в комфорте. По его словам, дети олигархов должны быть призваны к службе в рамках частичной мобилизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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