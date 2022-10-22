Командующий ЦВО генерал Лапин отстранен на фоне заявления Евгения Пригожина

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Генерал-полковник Александр Лапин, командующий Центральным военным округом (ЦВО), отстранен от должности. Такая информация появилась в ряде отечественных СМИ и в соцсетях со ссылкой на открытые источники.
По некоторым сведениям, он сам написал рапорт об отставке. В частности, об этом сообщил информационный Telegram-канал Readovka.
Некоторые ресурсы, однако, рассказывают о том, что Лапин на три недели взял отпуск. Подтверждения такой версии пока не поступало.
Стоит отметить, что информация об отставке генерала появилась после недавнего заявления петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, который подчеркнул, что в зоне спецоперации нет места бездельникам, которые не действуют ради победы России. Данное утверждение вероятнее всего прозвучало в адрес Александра Лапина, не сумевшего проявить талант военачальника на фронте.
Заявление Пригожина, которого связывают с ЧВК «Вагнер», поддержал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он сообщил, что причиной неудач российских подразделений на Красном Лимане стал «армейский непотизм» Лапина. Вполне возможно, слова бизнесмена из Санкт-Петербурга дали толчок кадровым перестановкам в военном ведомстве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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