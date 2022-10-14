Власти Белгородской области выступили против возведения «Линии Вагнера»

Строительство «Линии Вагнера» в Белгородской области временно приостановлено из-за того, что местные власти препятствуют ее возведению. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad.

По его словам, местные власти мешают возведению оборонительных сооружений. При этом причины их действий не называются.

«Поступают сообщения, что местные власти препятствуют возведению "Линии Вагнера" в Белгородской области. Работы временно приостановлены. Обстоятельства и причины устанавливаются», — сообщил Рожин.

Ранее корреспонденты ФАН побывали в Белгородской области, где в настоящее время строится вторая часть «Линии Вагнера» — фортификационные сооружения для защиты российских границ, которая создается под руководством сотрудников «ЧВК Вагнера». Линия обороны будет состоять из бетонных надолбов, противотанковых рвов и глубоких окопов. Все вместе это необходимо, чтобы в случае контрнаступления вражеская техника не смогла пройти дальше ограждений. В западных СМИ «Линию Вагнера» уже сравнили с «Линией Маннергейма» — аналогичным комплексом фортификационных строений, которые возводила Финляндия в период с 1920 по 1930 годы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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