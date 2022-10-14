На Бахмутском направлении бойцы «ЧВК Вагнера» ведут наступательные бои, сковывая резервы ВСУ.

«Музыкантам» удалось продвинуться южнее Николаевки-2 и выйти в направлении этого населенного пункта, сообщил военный корреспондент Дмитрий Астрахань в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале. Согласно источникам военкора, в районе населенного пункта Опытное бойцы дошли до крупных опорных пунктов противника.

«Действуя на широком фронте в зоне ответственности от Николаевки-2 до Лисичанска, сейчас они ни в одном месте также не отступают и ведут наступательные бои на отдельных участках фронта, таким образом оттягивая резервы противника и сковывая действия противника на Севере, обеспечивая таким образом успешные действия нашей северной контрнаступательной группировки войск», — заявил Астрахань.

Он также добавил, что ВСУ накопили резервы, которые, предположительно, могли быть использованы при дальнейшем наступлении в районе Сватово. Однако интенсивные атаки «ЧВК Вагнера» вынуждают противника оттягивать эти резервы к Бахмуту. Сковав силы ВСУ, «ЧВК Вагнера» обеспечивает успешное продвижение группировки союзных войск, заключил корреспондент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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