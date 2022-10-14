«Вагнер» не отступает и ведет наступательные бои: военкор Астрахань в эфире Первого канала

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На Бахмутском направлении бойцы «ЧВК Вагнера» ведут наступательные бои, сковывая резервы ВСУ.
«Музыкантам» удалось продвинуться южнее Николаевки-2 и выйти в направлении этого населенного пункта, сообщил военный корреспондент Дмитрий Астрахань в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале. Согласно источникам военкора, в районе населенного пункта Опытное бойцы дошли до крупных опорных пунктов противника.
Он также добавил, что ВСУ накопили резервы, которые, предположительно, могли быть использованы при дальнейшем наступлении в районе Сватово. Однако интенсивные атаки «ЧВК Вагнера» вынуждают противника оттягивать эти резервы к Бахмуту. Сковав силы ВСУ, «ЧВК Вагнера» обеспечивает успешное продвижение группировки союзных войск, заключил корреспондент.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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