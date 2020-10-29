В Армении заявили, что конфликт в Нагорном Карабахе является угрозой и для России

Армянский военный аналитик заявил об угрозе войны в Нагорном Карабахе для других стран, в том числе и России. Советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян отметил, что находящиеся в зоне конфликта сирийские террористы представляют угрозу для российских границ, информирует «Sputnik».

Генерал-лейтенант Арутюнян озвучил свое предположение 31 октября в эфире Общественного телевидения Армении.

«В военной доктрине России указано, что угрозу для страны представляют конфликты на ее границе. Мы располагаем сведениями, что в непосредственной близости от российских границ на данный момент пребывают в расположении сирийские террористы, поэтому карабахский конфликт может иметь непосредственное отношение и к безопасности РФ», - заявил Вагаршак Арутюнян.

Он отметил, что ранее Россия приняла решение помочь в Сирии, где террористы контролировали около 80% территории страны, поскольку существовала вероятность их проникновения на российскую территорию.

«Такая позиция России может быть и должна проявиться по отношению конфликта в Нагорном Карабахе», - добавил советник премьер-министра.

Политик подчеркнул, что правовые основания для совместных действий с Россией есть и в договоре о российской базе в Армении от 1995 года.

«Президент России активно обсуждает с Никол Пашиняном вопросы, касающиеся месторасположения российской армии. На данный момент Россия уже укрепила свои границы возле территорий соприкосновения Турции и Армении, Армении и Нагорного Карабаха, а также у сел Тех и возле Мегри», - сообщил Вагаршак Арутюнян.