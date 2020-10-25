В сети появились кадры применения ракет «Эльбрус» в зоне карабахского конфликта

В зоне карабахского конфликта была применена ракета «Эльбрус». 28 октября в сети появилось видео, на кадрах которого армянские военные осуществили парный запуск жидкостных одноступенчатых баллистических ракет R-17 «Эльбрус» по позициям Азербайджана в Нагорном Карабахе.

В начале текущего месяца в СМИ сообщалось о таких же действиях со стороны Армении. Заметим, что в прошлом году Ереван располагал восемью ракетными комплексами оперативно-тактического назначения «Эльбрус».

Надо сказать, что Армения существенно уступает противнику по численности, однако она наносит мощные удары по позициям Азербайджана, пишет argumenti.ru .

Отметим, что ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 «Эльбрус» предназначается для запуска баллистической ракеты «Скад» по классификации НАТО. Этот боеприпас способен развивать скорость до 1,7 километра в секунду. А дальность ракеты составляет 500 километров.