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Отважные защитники Донбасса, которым являлся и командир «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин, должны стать новыми символами России, уверен политолог Иван Аркатов.
Бойцы подразделения отважно сражаются на самом тяжелом участке фронта. Они преуспели на Бахмутском направлении, а до этого уничтожили несколько укрепрайонов ВСУ и освободили ряд населенных пунктов.
Один из командиров «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин героически погиб 20 сентября. Ему было присвоено звание Героя России посмертно. Аркатов уверен, что наравне с другими «вагнеровцами» Нагин заслужил право стать новым символом России. По словам политолога, страна слишком долго жила прошлым наследием и настала пора прославлять современных защитников.
Похороны с Нагиным состоялись 24 сентября в Волгограде. Их посетили губернатор региона, а также множество боевых товарищей командира со всей России.
Известно, что при участии Нагина был снят фильм «Лучшие в аду», премьера которого запланирована на 5 октября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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