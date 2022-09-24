Люди должны помнить подвиг командира «ЧВК Вагнера» Алексея Нагина, уверен политолог Аркатов

Сегодня, 15:19

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Люди должны помнить подвиг командира «ЧВК Вагнера» Алексея Нагина, уверен политолог Аркатов
Командир «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин

Отважные защитники Донбасса, которым являлся и командир «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин, должны стать новыми символами России, уверен политолог Иван Аркатов. 

Бойцы подразделения отважно сражаются на самом тяжелом участке фронта. Они преуспели на Бахмутском направлении, а до этого уничтожили несколько укрепрайонов ВСУ и освободили ряд населенных пунктов. 

Один из командиров «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин героически погиб 20 сентября. Ему было присвоено звание Героя России посмертно. Аркатов уверен, что наравне с другими «вагнеровцами» Нагин заслужил право стать новым символом России. По словам политолога, страна слишком долго жила прошлым наследием и настала пора прославлять современных защитников. 

«России пора продвигать современные национальные символы. Сейчас мы живем наследием, историей. А по телевизору видим по большей части сюжеты о западных героях. В стране есть великие люди, только нужно больше о них рассказывать. Население должно знать о подвигах своих сограждан, которые стоят на страже интересов Родины и рискуют собственной жизнью», — заявил Аркатов. 

Похороны с Нагиным состоялись 24 сентября в Волгограде. Их посетили губернатор региона, а также множество боевых товарищей командира со всей России.

Известно, что при участии Нагина был снят фильм «Лучшие в аду», премьера которого запланирована на 5 октября. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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