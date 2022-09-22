Какую роль для развития армии сыграл генерал Дмитрий Булгаков, покинувший пост замминистра тылового обеспечения

Сегодня, 15:18

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Какую роль для развития армии сыграл генерал Дмитрий Булгаков, покинувший пост замминистра тылового обеспечения
Генерал армии Дмитрий Булгаков

Генерал армии Дмитрий Булгаков отправлен в отставку с поста заместителя министра, курирующего тыловое обеспечение. Информацию об этом сообщило Министерство обороны РФ, уточнив, что изменение связано с переходом на другое место работы.

В армии Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил. Весьма важная стратегическая позиция.

В круг обязанностей генерала входило все, что связано с размещением, аккомодацией, одеждой, пищей, регулированием уровня тепла и иных материальных нужд армии внутри страны или за рубежом. Интересный факт состоит в том, что обустройство российской части Арктики также входило в сферу задач замминистра.

Деятельность Булгакова также распространялась на решение проблем воинской перевозки, ремонт и строительство авто- и железных дорог.

Генералу присвоили звание Героя России в 2016 году. Помимо этого, он награжден орденами Александра Невского (2014), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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