Минобороны Армении объявило о применении российских истребителей Су-30СМ

В Минобороны Армении заявили о том, что начинают применять в зоне карабахского конфликта российские истребители Су-30СМ.

ВВС страны эти самолеты задействовали и раньше, уточняют в ведомстве, но в силу «ограничений в тактических возможностях» российские истребители использовались довольно ограниченно.

«Истребители Су-30СМ ограничены в своих тактических возможностях, но применяются», - заявили в оборонном ведомстве.

Издание АвиаПро допускает, что ограниченность боевого применения может объясняться наличием на вооружении Азербайджана систем противовоздушной обороны средней и большой дальности. Вероятно, истребители задействуются на выполнение боевых задач, но речь идет не о массированных, а, скорее, о точечных ударах по позициям противника.

Известно, что на вооружении ВВС Армении имеются четыре самолета Су-30СМ. Они были поставлены из России. Эти четыре машины - единственные истребители Армении. И это обстоятельство ограничивает возможности страны в вооруженном противостоянии с Азербайджаном. Боевая авиация в современных конфликтах, как известно, играет ключевую роль, практически наравне с беспилотниками. Коих у Армении тоже ограниченное количество...



