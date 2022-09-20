В репортаже Первого канала рассказали о продвижении бойцов «ЧВК Вагнера» под Бахмутом

Военный корреспондент Дмитрий Астрахань побывал на территории подстанции «Донбасская» и пообщался с бойцами «ЧВК Вагнера». Его сюжет показали в эфире» Первого канала».

«Вагнеровцы» недавно взяли контроль над стратегически важным объектом в ходе интенсивных боев. Противник серьезно подошел к вопросу укрепления своих позиций.

ВСУ долго не отступали со своих позиций. Военкор показал укрепрайон недалеко от подстанции. Земля здесь изрыта глубокими траншеями. Имеются четырехсложные блиндажи из сосен, которые специально были сюда привезены. Здесь противник укрывался от артиллерийских обстрелов российских бойцов.

После зачистки территории подстанции бойцы «ЧВК Вагнера» получили огневое преимущество над ВСУ на окраинах Бахмута, в Веселой Долине и Зайцево.

«Здесь господствующая высота, с которой видны несколько населенных пунктов, в том числе тот самый Артемовск (прежнее название Бахмута). Отсюда наша артиллерия может наносить удары», —рассказал один из бойцов.

По словам русских добровольцев, в боях за подстанцию им встречались иностранные наемники, а также националисты.

Сама освобожденная подстанция имеет большое значение и для энергоснабжения всего севера Донбасса. Поэтому взятие под контроль объекта позволит обеспечить бесперебойную подачу света во многие населенные пункты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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