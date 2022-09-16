Герой России Андрей Трошев опроверг совместные действия «ЧВК Вагнера» и «Ахмата» на Северском направлении

Глава международной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России Андрей Трошев сообщил, что информация о совместном наступлении спецподразделения «Ахмата» с отрядами штурмовиков «ЧВК Вагнера» на Северском направлении не соответствует действительности.

«У меня нет никакой информации о том, что «ЧВК Вагнера» наступают с подразделениями «Ахмат» на Северском направлении», – заявил он.

Ранее в ряде СМИ сообщили о том, «Ахмат» вместе с «вагнеровцами» взяли несколько опорных пунктов. Журналисты ссылались на слова командира спецподразделения Апты Алаудинова.

По данным военного эксперта и автора Telegram-канала Colonelcassad Бориса Рожина, вчера «вагнеровцы» начали выбивать силы ВСУ из населенного пункта Спорное.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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