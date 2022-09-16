Герой России Андрей Трошев опроверг совместные действия «ЧВК Вагнера» и «Ахмата» на Северском направлении

Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО
В Молдове местные жители заблокировали колонну военной техники НАТО у населенного пункта Новые Анены. По некоторым...Подробнее
Глава международной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России Андрей Трошев сообщил, что информация о совместном наступлении спецподразделения «Ахмата» с отрядами штурмовиков «ЧВК Вагнера» на Северском направлении не соответствует действительности.
Ранее в ряде СМИ сообщили о том, «Ахмат» вместе с «вагнеровцами» взяли несколько опорных пунктов. Журналисты ссылались на слова командира спецподразделения Апты Алаудинова.
По данным военного эксперта и автора Telegram-канала Colonelcassad Бориса Рожина, вчера «вагнеровцы» начали выбивать силы ВСУ из населенного пункта Спорное.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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