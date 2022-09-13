Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса

Сегодня, 14:48

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Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса
Источник: t.me/vladlentatarsky

Заключенные российских исправительных учреждений стремятся воспользоваться выпавшим на их долю вторым шансом и массово записываются в ряды добровольцев. Очень многие из них готовы присоединиться к спецоперации на Украине прямо сейчас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор, блогер и боец батальона «Восток» Владлен Татарский.

«Желающих очень много. Парни поверили в свой шанс, дай Бог всем им силы и терпения, пройти до конца!», — написал он. 

Стремление искупить свою вину и выполнить свой долг перед Отечеством люди выразили после появления в открытом доступе видеозаписи из колонии в Республике Марий Эл. На ней мужчина, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, выступает перед заключенными, рассказывая о работе в «ЧВК Вагнера». 

Владлен Татарский отмечает, что и сам он восемь лет назад был в схожей ситуации. 

«Я также, 27 августа 2014 года, слушал что-то подобное возле ворот Мичуринский исправительной колонии №57. К сожалению, все, кто руководил моим освобождением погибли на этой войне. Спасибо им, спасибо России за второй шанс!», — написал военкор. 

При этом нельзя не отметить, что добровольческие подразделения нередко действуют эффективнее штатных военнослужащих. Так, весной бойцы «ЧВК Вагнера» смогли пробить оборону украинской армии в городе Попасная. После этого российские бойцы зачистили от врага Углегорскую ТЭС, а также населенные пункты Клиновое, Покровское, Кодема и другие. Сейчас «вагнеровцы» штурмуют позиции противника на стратегическом Бахмутском направлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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