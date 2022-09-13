Желающих очень много: военкор Татарский о записи заключенных в ряды защитников Донбасса

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Заключенные российских исправительных учреждений стремятся воспользоваться выпавшим на их долю вторым шансом и массово записываются в ряды добровольцев. Очень многие из них готовы присоединиться к спецоперации на Украине прямо сейчас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор, блогер и боец батальона «Восток» Владлен Татарский.
Стремление искупить свою вину и выполнить свой долг перед Отечеством люди выразили после появления в открытом доступе видеозаписи из колонии в Республике Марий Эл. На ней мужчина, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, выступает перед заключенными, рассказывая о работе в «ЧВК Вагнера».
Владлен Татарский отмечает, что и сам он восемь лет назад был в схожей ситуации.
При этом нельзя не отметить, что добровольческие подразделения нередко действуют эффективнее штатных военнослужащих. Так, весной бойцы «ЧВК Вагнера» смогли пробить оборону украинской армии в городе Попасная. После этого российские бойцы зачистили от врага Углегорскую ТЭС, а также населенные пункты Клиновое, Покровское, Кодема и другие. Сейчас «вагнеровцы» штурмуют позиции противника на стратегическом Бахмутском направлении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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