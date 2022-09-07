Первый канал рассказал подробности о продвижении «ЧВК Вагнера» на Бахмутском направлении

Вчера, 16:44

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Первый канал рассказал подробности о продвижении «ЧВК Вагнера» на Бахмутском направлении
Фото: скриншот 1 канал

Журналисты «Первого канала» побывали в поселке Кодема, который был недавно освобожден силами «вагнеровцев».

Освобождение Кодемы стало важным успехом российских сил, участвующих в операции по штурму Бахмута (Артемовска). Передовые подразделения «ЧВК Вагнера» постепенно продвигаются с южного направления к стратегически важному узлу обороны ВСУ в Донбассе. В настоящее время отряды «вагнеровцев» закрепились на восточных окраинах города и постепенно расширяют плацдарм в городской застройке, но полноценный штурм Бахмута может начаться только после того, как российские войска подойдут к нему с юга.

По словам одного из участников штурма Кодемы, ВСУ на данном направлении использовали свою излюбленную тактику живого щита, прикрываясь мирным населением в попытках помешать продвижению российских сил.

«Обстрелы «Градами» — обычное дело для ВСУ, несмотря на то, что у них за спиной свои же мирные жители, которых они даже не удосужились эвакуировать», — уточнил участник боевых действий.

По словам бойцов, успеха в наступлении удалось добиться благодаря отличной выучке бойцов и плотному взаимодействию между подразделениями разведки, артиллерии и штурмовой пехоты.

«Мы следуем непосредственно за огневым валом. То есть наши подразделения максимально приближаются к целям, что требует большой выучки как артиллерии, так и наземных подразделений», — рассказал журналистам один из русских добровольцев.

Действия отрядов «ЧВК Вагнера» в значительной мере обеспечивают успешное продвижение к границам ДНР. В ходе операций штурмовые подразделения прорывают укрепленную оборону ВСУ на основных направлениях, что позволяет основным силам российской армии и НМ ДНР закрепляться на новых рубежах. Ранее «вагнеровцам» благодаря отличной слаженности действий и большому боевому опыту удалось пробить эшелонированную оборону в районе Попасной и освободить Углегорскую ТЭС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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