Он действовал как настоящий командир: русский доброволец о Канамате Боташеве

Бои под Попасной стали едва ли не самыми упорными с начала СВО. Помимо наземных подразделений «ЧВК Вагнера», здесь работала русская авиация. Одним из пилотов был генерал-майор в отставке Канамат Боташев.

Журналисты встретились с его сослуживцем, который рассказал о летчике, отстаивавшем интересы России в рамках спецоперации.

«Я обратил внимание на его поведение — спокойное, уверенное. И когда он выступал на какую-либо тему, он очень аргументированно высказывал свою точку зрения. При этом не обращал внимания, доволен начальник или нет. Это меня подкупило. Именно так и должен командир действовать», – рассказал он.

В бою Боташев действовал на грани возможностей самолета: высокая скорость на предельно малых высотах, маневры среди многоэтажек и других объектов, а также резкие повороты.

В ходе вылета 22 мая его подбили. Летчик нанес удар по позициям ВСУ, но остался в опасной зоне, чтобы прикрыть отряд русских бойцов. ЗРК противника поразил переднюю полусферу Су-25 Боташева. Пилот погиб.

В его честь назвали площадь в Карачаевске, а по указу президента РФ погибшему присвоили звание Героя России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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