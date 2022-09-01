Он действовал как настоящий командир: русский доброволец о Канамате Боташеве

Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией
Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает,...Подробнее
Бои под Попасной стали едва ли не самыми упорными с начала СВО. Помимо наземных подразделений «ЧВК Вагнера», здесь работала русская авиация. Одним из пилотов был генерал-майор в отставке Канамат Боташев.
Журналисты встретились с его сослуживцем, который рассказал о летчике, отстаивавшем интересы России в рамках спецоперации.
В бою Боташев действовал на грани возможностей самолета: высокая скорость на предельно малых высотах, маневры среди многоэтажек и других объектов, а также резкие повороты.
В ходе вылета 22 мая его подбили. Летчик нанес удар по позициям ВСУ, но остался в опасной зоне, чтобы прикрыть отряд русских бойцов. ЗРК противника поразил переднюю полусферу Су-25 Боташева. Пилот погиб.
В его честь назвали площадь в Карачаевске, а по указу президента РФ погибшему присвоили звание Героя России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает,...Подробнее
Во время визита в Петербург глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Обсуждались вопросы...Подробнее
Зависимость Европы от российского газа, похоже, подходит к концу, говорят энергетические и политические аналитики. Это...Подробнее
Жители Крыма сообщают о масштабной переброске большого количества военной техники. Речь идет об огромной колонне...Подробнее
Шведская компания Electrolux, производитель бытовой техники, которая славится своим безупречным качеством, окончательно...Подробнее
Закупка российскими властями юаней может оказать влияние на курс рубля, поскольку текущий для экономики страны...Подробнее
Кризис 2015 года в России не повторится, заверил в беседе с журналистами финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он...Подробнее
В Ижевске мужчина попытался поджечь посредством коктейля Молотова отдел полиции, а также нанес ножевое ранение двум...Подробнее
Спад в российской экономике из-за санкций очевиден и уже даже находится на самом высоком уровне. Глава правительства...Подробнее
В Сети появились снимки военно-транспортного самолета С-17А, который находится на стоянке аэропорта. По данным ряда...Подробнее
Комментировать