В Сети опубликовали инструкцию для российских патриотов, желающих отправиться в Донбасс

Под Алчевском горит склад боеприпасов
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Участвовать в СВО российские граждане могут в рядах различных добровольческих структур. СМИ распространили памятку для потенциальных защитников Родины, которые ищут возможность включиться в борьбу с возродившимся нацизмом.
Желающим предлагается вступить в ряды контрактников. Отслужившие срочную службу мужчины могут в военкомате подписать контракт с ВС РФ. Для этого следует обратиться в ближайшее отделение со стандартным пакетом документов.
Нечто подобное организовано на базе Росгвардии и чеченских отрядов. Сюда приходят люди после срочной службы или просто крепкие мужчины 23-40 лет, готовые противостоять врагу на Украине.
Помимо этих объединений, в боевых действиях участвуют отряды казаков, а также члены организации «Союз добровольцев Донбасса». Здесь от кандидатов ждут соответствующего уровня физическую подготовку, а также непоколебимый патриотизм.
Для участия в наиболее сложных операциях открыт набор в «ЧВК Вагнера». Сюда набирают опытных военных, ветеранов горячих точек, а также боевых офицеров.
Помочь также можно, участвуя в гуманитарных акциях. Волонтеры отправляются в Донбасс и на освобожденные территории, где занимаются адресной доставкой продовольствия, а также оказывают посильную медицинскую помощь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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