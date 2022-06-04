Боец «ЧВК Вагнера» раскрыл подробности спецоперации на Украине и рассказал детали о своей работе

Вчера, 22:49

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Боец «ЧВК Вагнера» раскрыл подробности спецоперации на Украине и рассказал детали о своей работе
Фото из открытых источников

Москва, 5 июня. В Сети было опубликовано интервью с действующим сотрудником российской «ЧВК Вагнера». В шоу на канале ФАН мужчина, который не назвал своего имени или позывного, рассказал о том, что побудило его вступить в ряды организации, а также об условиях работы российской частной армии.

«Я был военным. Но в армии слишком много бюрократии, больше маршируешь, чем делаешь дело. А здесь каждый мой шаг и выстрел делает кого-то счастливее», — объявил боец.

Он признал, что существенным фактором, который привлекает людей в организацию, является материальный стимул. Боец заявил, что за три месяца участия в специальной военной операции на Украине, он получил хорошую премию — «порядка двух миллионов». Постоянные зарплаты у специалистов также достойные.

Корреспондент ФАН поинтересовался, есть ли шансы у сотрудников ЧВК в России получить за свою службу государственные награды.

«Да, получаем. И за мужество, и за отвагу, и Герои России у нас есть. У меня у самого семь наград, причем три российские и четыре иностранные. Все получены за отвагу», —ответил его собеседник.

По словам бойца, важно понимать, что придется тяжело работать. Это отпугивает многих из тех, кто стремится попасть на службу в ЧВК. А особенных ограничительных факторов в виде национальности или вероисповедания при заключении контракта нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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