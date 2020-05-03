В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

На рубеже 2020-2021 годов корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» может быть принят на вооружение российской армии. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, передает РИА Новости .

В декабре минувшего года состоялись первые испытания «Циркона». Они проходили с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». На текущий год запланированы его испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М.

«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы», - сообщил Криворучко в интервью изданию «Национальная оборона».

Отметим, гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет развивать скорость в 9 Махов, что в 9 раз выше скорости звука. Она сможет поражать цель на расстоянии более 1 тыс. километров. Планируется, что «Циркон» будет устанавливаться как на надводные корабли, так и на подводные лодки российского ВМФ. Президент РФ Владимир Путин ранее упомянул о том, что может быть разработана установка «Циркон» для использования на суше.